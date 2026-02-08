春節休館不打烊閱讀力！ 西螺鎮立圖書館推電子書陪讀者過好年

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】農曆春節將至，西螺鎮立圖書館宣布自115年2月15日至2月23日休館，暫停實體服務，但閱讀不打烊，館方同步整合多元電子書平台，讓民眾在年假期間仍能隨時借閱、自在閱讀。館方也向讀者致上新春祝福，盼以書香陪伴鄉親度過溫暖充實的假期。

農曆新年是團圓與休養的重要時刻，西螺鎮立圖書館為配合春節假期作業安排，宣布自115年2月15日（週日）起至2月23日（週一）止休館，期間將暫停實體借閱、閱覽及臨櫃服務，並於2月24日（週二）恢復正常開館，持續為民眾提供完善的閱讀與學習空間。

圖書館館長廖雅娟表示，雖然年假期間暫停實體服務，但閱讀不應因此中斷，因此特別提醒讀者善用線上數位資源，透過電子書平台隨時隨地閱讀。無論是返鄉過年、旅途中，或在家休息，只要透過手機、平板或電腦，即可輕鬆借閱各類書籍，讓書香陪伴民眾度過春節假期。

目前提供的電子書資源相當多元，包括「電子書服務平台」、「台灣雲端書庫＠雲林縣」及「華藝電子書」等，內容涵蓋文學、親子、生活、健康、歷史與學術研究等領域，適合不同年齡層與閱讀需求。館方強調，這些平台全年無休，是春節期間最佳的閱讀夥伴。

西螺鎮立圖書館也特別提醒，若讀者對電子書平台的操作方式仍不熟悉，可於休館前洽詢館員協助，提前完成帳號設定與借閱準備，讓假期閱讀更加順暢無礙。館方期盼透過完善的數位服務，縮短城鄉閱讀距離，讓知識資源真正走進每一個家庭。

館方同時向長期支持圖書館的讀者朋友表達感謝，感謝一年來對館藏與閱讀環境的愛護與珍惜，並誠摯祝福大家新春馬到成功、讀有所獲，平安健康迎新年。西螺鎮立圖書館表示，將持續結合實體與數位資源，打造更友善、多元的閱讀環境，期待年後再與讀者在書香中相見。