春節住宿哪最夯？嘉義市奪冠 台中、雲林訂房率衝前3

春節期間為旅遊大旺季。圖為高雄旗山老街。（本報資料照）

春節連續假期想出門玩、又想避開人潮？交通部觀光署公布春節連假期間各縣市訂房率調查，平均訂房率最高前3名，依序為嘉義市、台中市與雲林縣。

觀光署統計，2月15日（小年夜）至20日（初四）是整體訂房率最高的時候，包含返鄉探親及出遊的旅客，其中初一至初三更是訂房高峰。

假期前8日（2月14日至21日）平均訂房率最高前3名，依序為嘉義市（59.08％）、台中市（57.99％）、雲林縣（57.04％）。另外，新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等7個縣市也很熱門，總計10個縣市平均訂房率超過總平均43.03％。

觀光署指出，在這個連假期間的活動，有各縣市的年貨大街、廟宇走春、溫泉泡湯、賞花燈會、親子休閒與主題樂園等，例如嘉義市「潮選店」咖啡文化、夜市美食、中台灣溫泉與櫻花季、北港朝天宮進香，都是吸引遊客留宿的主因。

連續假期各日訂房率前3名縣市：

2月14日：台中市（47.26％）、嘉義市（45.02％）、新北市（43.71％）。

2月15日（小年夜）：嘉義市（51.20％）、台中市（49.15％）、新北市（42.47％）。

2月16日（除夕)：嘉義市（65.17％）、雲林縣（64.50％）、南投縣（61.10％）。

2月17日（初一）：雲林縣（76.87％）、嘉義市（71.66％）、台中市（65.20％）。

2月18日（初二）：嘉義市（75.66％）、雲林縣（75.24％）、台中市（72.49％）。

2月19日（初三）：雲林縣（84.36％）、嘉義市（72.89％）、台中市（71.44％）。

2月20日（初四）：台南市（63.84％）、台中市（60.36％）、嘉義市（58.90％）。

2月21日（初五）：台南市（42.13％）、台中市（39.37％）、苗栗縣（37.60％）。

2月22日（初六）：新北市（28.4％）、嘉義市（27.96％）、台北市（26.02％）。

觀光署強調，以上數據是連假15天前旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能會與上述數據有所不同。

