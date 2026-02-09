春節來台東泡溫泉送金幣 縣府歡迎遊客走進台東

春節假期來台東泡溫泉送金幣，縣府歡迎遊客走進台東，邊泡湯邊拿回饋。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

為迎接春節九天連假，台東縣府推出春節限定溫泉回饋活動「金幣泉部大ＦＵＮ送」，活動將於二月十四日（星期六）至二十二日（星期日）登場。凡活動期間前往縣內七家台東特約溫泉業者消費，即可透過ＴＴＰＵＳＨ ＡＰＰ現領一千枚台東金幣（價值一百元），每人限領一次，數量有限，送完為止。

縣府表示，春節期間正是放慢步調、親近自然的最佳時機，台東擁有豐富且多元的溫泉資源，從山林秘境到沿海聚落，各具獨特風貌；此次活動以溫泉體驗作為旅程起點，民眾領取台東金幣後，可透過ＴＴＰＵＳＨ ＡＰＰ中六百多家特約店家消費，進一步引導旅客延伸探索周邊商圈、特色餐飲及在地生活場景，讓整趟旅程更加豐富、有感。

參與此次特約溫泉業者有，太麻里鄉的遠山功夫民宿、池上鄉日暉國際渡假村、卑南鄉台東縣農會東遊季溫泉渡假村、富野溫泉休閒會館、知本老爺大酒店、東台溫泉飯店、知本金聯世紀酒店。

縣府提醒，春節期間為旅遊旺季，溫泉住宿及泡湯行程容易額滿，建議民眾提前下ＴＴＰＵＳＨ ＡＰＰ，並主動向特約溫泉業者洽詢預約，提早規劃行程，以免向隅。歡迎國內外遊客春節期間走進台東，邊泡湯邊拿回饋，享受暖湯療癒的春節假期時光。