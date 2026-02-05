春節來臨 中捷公司因應返鄉民眾及旅客調整班次

〔記者蘇金鳳／台中報導〕春節連假即將到來，中捷公司自2月14日起啟動春節疏運計畫，將依據旅運需求規劃班距，此外，2026中台灣燈會將於2月15日熱鬧登場，歡迎市民與旅客搭捷運轉乘接駁車或公車前往會場。

中捷公司表示，假期首日2月14日及2月18日(初二)起至2月22日(初六)止採假日班距，10時至20時班距約8分鐘，23時前其餘時段班距10分鐘；2月15日(小年夜)至2月17日(初一)，則全日維持10分鐘班距運行，並視實際人潮狀況，機動派發加班車協助疏運。

另外，春節期間中央公園也同時進行中台灣燈會展示，今年以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，自2月15日展出至3月3日(2月16日除夕休展)，除規劃7大展區及特色市集，開幕及閉幕晚會還有表演團體盛大演出。

中捷公司說表示，為便利民眾前往燈會會場，燈會期間每逢假日，市府在捷運市政府站、松竹站設置免費接駁車直達會場，往會場發車時間為16時30分至21時30分，回程為17時30分至22時30分，班距約15至20分鐘一班，坐滿即發車。另外，捷運文心中清站、文華高中站及文心櫻花站也有多線公車行經會場，歡迎民眾多加利用。

除便捷的交通服務外，台中捷運打造「姆明一族(The Moomins)彩繪列車」，只要下載「台中捷運APP」，即可透過查詢功能即時掌握彩繪列車的進站時間。

