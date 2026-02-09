春節倒數中 警走入社區提前佈署「保平安模式」

▲員警走入揮毫活動現場進行宣導，透過國、臺語雙聲道，以生活化的實例說明常見詐騙陷阱。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】農曆年節腳步逼近，街頭巷尾年味漸濃，為了讓民眾安心過好年，臺中市政府警察局第三分局健康派出所提前部署「保平安模式」，於年前主動走入社區，加強年節安全宣導，將防詐、防竊與交通安全觀念送到民眾身邊。

▲員警偕同警察志工，前往轄內關懷據點，提醒長輩注意年節安全。

健康派出所警員黃維毅偕同警察志工，日前前往南區南和里、平和里、福興里及福平里的關懷據點，與長輩們面對面宣導常見的詐騙手法，並提醒民眾年節期間外出時注意交通安全，提領大筆現金務必提高警覺，必要時可申請警方護鈔服務，守護辛苦累積的一整年血汗錢。

▲警方在春節前夕，走入社區提前佈署「保平安模式」。

此外，警員林其賢也把握永和里新春揮毫活動的人潮，走進熱鬧的活動現場進行宣導，透過國、臺語雙聲道，以生活化的實例說明電話詐騙、交友詐騙及網路詐騙等常見陷阱，讓民眾一聽就懂，也提醒大家在喜迎新年之際，別讓不法分子有機可乘。

▲警方走訪社區，將防詐、防竊與交通安全觀念送到民眾身邊。

第三分局表示，115年「加強重要節日安全維護工作」將於2月9日22時起展開，年節期間人潮聚集、金流頻繁，警方除戮力維護轄內治安外，也同步提供多項便民服務，包括協助民眾（含外僑）舉家外出時的住居安全維護勤務、設置機動派出所提升見警率，以及提供護鈔服務，全面守護民眾的人身與財產安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）