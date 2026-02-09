春節倒數 暖心過年三部曲
農曆馬年春節倒數一星期，正值家家戶戶準備團圓之際，近期鋒面與冷氣團接連來襲，低溫環境對長者及慢性病患者的呼吸道與心血管健康構成威脅。衛生福利部胸腔病院副院長、同時也是台灣社會心理復健協會理事長張自強，提醒民眾在寒流中透過「大掃除賦能」、「友善拜年」與「防走失守護」，透過「暖心過年三部曲」讓家中長輩安心迎接新年。
年終掃除不僅是習俗，更是長輩維持身心健康的良機。一、身體賦能：鼓勵長輩參與簡單的家務，如：手持掃把掃地、抹桌子，能促進身體活動量、維持肌力與手眼協調。二、心理滿足：透過除舊佈新（如：寫春聯、貼窗花）能喚起懷舊情懷，讓長輩感受到對家庭的貢獻與自身價值。三、安全檢視：家人在掃除時應同步檢視居家安全，確保地板防滑、照明充足及家具邊角安全，打造友善的居家環境。
友善互動│失智長輩拜年「不玩猜猜看」。春節團聚環境熱鬧，對於失智症長輩可能產生壓力。一、主動介紹取代測驗：親友拜年時應主動介紹自己，避免玩「猜猜我是誰」等記憶測驗遊戲，避免長輩產生挫折與焦慮。二、分流拜訪避刺激：建議親友錯開探訪時間，避免多人同時聚集造成過度刺激；若長輩出現不安，應引導至安靜空間由熟識者陪伴。三、禁忌話題避尷尬：提醒親友談話避開年終獎金、婚姻狀況或人生規劃等私密議題，營造輕鬆愉悅的團聚氛圍。
寒冬守護│防低溫、防呼吸道疾病與防走失。針對氣溫驟降與連假人潮，分享「三招保護」過好年。一、正確保暖：採用洋蔥式穿法，加強頭頸、四肢保暖，起床時先在床上暖身再起身，避免低溫造成血管收縮。二、防疫防護：進出公眾場所落實戴口罩、勤洗手，並提早接種疫苗以降低重症風險。三、防走失配套：春節是走失高峰期，寒冬走失風險更高。家屬應於每日出門前拍下長輩照片，並在衣服配置緊急連絡卡或衛星定位輔具。外出時務必有家人陪同，確保安全。
