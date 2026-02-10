春節假期到職怎麼加保？勞動部曝3申報方式

【記者張綵茜／台北報導】春節假期即將到來，如果在連假期間到職，投保單位該如何辦理勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險的加保？勞動部今（10日）說明，勞保局e化服務系統提供3種線上申報方式，方便投保單位辦理勞工假日到職的加保作業。

勞動部說明，依規定投保單位應於勞工到、離職的當日為其申報加、退保，勞保局e化服務系統提供的申報方式如下：

1.當日申報：假日可透過勞保局「e化服務系統」申報勞工加、退保。

2.提前預辦：於勞工預定到、離職日起前10日內，線上預辦到、離職日加、退保。

廣告 廣告

3.上班日申報：於假日後的第1個上班日，線上申報勞工自到、離職日加、退保。

勞動部補充，投保單位如尚未申請為勞保局網路申辦單位，應於假日後第1個上班日，填具加、退保申報表，於表內註明「到、離職日適逢假日欲更正加、退保」之字樣，並檢附勞工到、離職證明文件郵寄或親送勞保局，保險效力一樣可自到、離職日當日開始或停止。

勞動部以今（2026年）春節假期2月14-22日為例，新進員工如於2月16日到職，投保單位可透過勞保局e化服務系統，於當日申報勞工加保；或提前10日內（2月6-15日期間）線上預辦加保；或於休假日後第1個工作日（2月23日）以線上或紙本申報勞工自2月16日加保。

勞動部提醒，網路申報全天24小時皆可使用，不必受限於郵局或勞保局的服務時間，可節省親赴郵局或勞保局辦理的人力、時間及費用。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜花蓮怡園渡假村停業！20人遭欠薪4個月 業主：再給我一點時間

獨家｜沈玉琳下週出院！ 好友證實：可回家過年了

獨家｜北車前天橋「有人懸在半空」 警消「4人拉住1人」看了手心都冒汗

