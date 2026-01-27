春節假期去哪玩？北中南飯店住房專案登場，舞獅迎春、在地體驗、情人節浪漫一次滿足！

（圖／漢來飯店提供）

迎接農曆新年腳步逼近，想好要去哪裡玩了嗎？漢來飯店事業群一次串聯北中南三大據點，從城市都會、湖畔秘境到港灣地標，端出年味滿滿的住房專案與節慶活動，打造儀式感十足的新春假期！

春節住房專案1.漢來日月行館

開幕屆滿一年、鎖定高端市場的漢來日月行館，今年農曆年館方傳揚與結合在地文化，推出魚池書法家鄭連鈺的新春墨寶寫春活動，以及初一至初三（2/17至19）於茶屋，辦理茶席體驗，為旅客奉上在地魚池鄉的茶香之美；同時，因應今年的西洋情人節就在年假開始的周未，館方也將於2/1推出「一泊傾心、情人節住房專案」，凡預訂任一房型的一泊二食方案，每房加價NT$520，即可享有情人節限定浪漫禮遇，毛巾天鵝的客房浪漫佈置、夜精選紅酒一瓶與情人節限定手工巧克力禮盒等。

（圖／漢來飯店提供）

春節住房專案2.台北漢來

台北漢來春節除夕至大年初五（2/16至2/21）住房就贈「一元復始馬幣賀卡」以及帶來開運及療癒樂趣的吉祥好運馬年擺件，想要在都會繁華城市中一樣能感受濃濃年味，館方於春節期間準備了多元的精彩活動，要邀請在地與國際旅客一同感受最有儀式感的新年。大年初一（2/17）舞獅團鑼鼓喧天迎春納吉，人見人愛的財神爺送福糖向旅人拜年；除夕至大年初四（2/16至2/20）每日下午特定時段備有「駿彩迎春・魔術氣球」春節表演與旅客同樂，為大小朋友呈現年味十足的造型氣球及驚喜魔術表演，在歡聲笑語中打造專屬台北漢來的年節回憶。2月適逢西洋情人節，館方於2/2至3/14攜手瑞士頂級保養品牌VALMONT，限量30間房，推出「VALMONT 雙人奢寵．舒活住房專案」，雙人入住行政豪華套房只要NT$18,888起，結合超過萬元的頂級SPA癒程及入住禮，尊享貴賓軒行政酒廊禮遇、晨光中品嚐島語雙人自助早餐

（圖／漢來飯店提供）

春節住房專案3.高雄漢來

高雄漢來大飯店「冬日熊好玩-港灣遊樂假期」住房專案，入住期間2/1至3/3，平日每晚6,353元起，隨住房專案搭配贈送館方今年首推年節限定版「漢來熊」小提燈，外型設計主打最受旅客喜愛的漢來熊，模樣討喜可愛，才公開就湧入大量詢問熱度，而設置於一樓大廳的「漢來熊主題娃娃機」，也同步於二月搶鮮推出，邀請大小朋友熱鬧互動；館方除了設計滿足親子旅客的旅遊樂趣行程，更同時為情人們準備了專屬假期「戀戀甜蜜夜住房專案」，入住期間為2/1至2/28，平日專案價每晚7,508元起，套裝行程加贈LUSH泡澡球禮盒，限量升等港景房，前7組預下訂就贈限量粉紅氣泡香檳。

（圖／漢來飯店提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

