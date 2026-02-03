春節假期參拜人潮踴躍 公路局規劃紫南宮交通疏運





農曆春節將至，南投縣聞名的竹山鎮紫南宮預計將迎來大批的參拜人潮。交通部公路局為避免車流回堵至台3線，特規劃完整疏運措施。預估初一（2月17日）至初六（2月22日）每日上午11時至下午18時為壅塞高峰，請用路人出門前瞭解並掌握路況，配合交通管制措施或避開該時段前往。

公路局連假期間交通疏導措施如下：國道3號南下可由名間交流道左轉台3線再往南經名竹大橋，依紫南宮指示標誌由台3線224k+800消訓中心路口左轉進入停車場(台3線南下設「紫南宮請靠左；往竹山鎮請靠右」指示標誌)。

紫南宮春節人潮塞爆請信眾注意配合交通疏運。（截圖自公路局官網）









國道3號北上可由竹山交流道左轉台3線往北，北上時行經台3丙線(集山路口)請勿右轉進入，並向左行駛台3線(南雲路)，台3線南雲路北上設有「往紫南宮車輛請行駛外側車道」指示標誌，於台3線消訓中心路口右轉進入紫南宮，以避開台3丙線易壅塞路段。

竹山交流道聯絡道/產業運輸大道路口設置牌面「大客車禁止左轉，請利用台3線前往紫南宮」，引導大客車直行至省道台3線路口，避免大客車左轉行駛產業運輸大道至名竹大橋竹山端路口導致無法轉向造成堵塞；小車不禁止行駛產業運輸大道但建議依大客車行駛路線進入紫南宮。

如消訓中心路口南下左轉進入紫南宮車流增多，南投縣警察局竹山分局將視狀況調撥中間車道改為2個左轉車道，以疏解左轉車流。

紫南宮停車場內如停車位即將滿載且迴堵至省道情形，竹山分局則取消調撥機制，透過現場疏導人員及警廣勸導車輛勿再進入。

公路局提醒民眾出門前可多加利用「智慧化省道即時資訊服務網」、「幸福公路APP」、「道路沿線設置可變資訊系統」、「警廣路況廣播」及「路況通報專線」等，掌握即時路況，確保假期平安順心。

