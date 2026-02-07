春節假期國道易壅塞 高公局規劃11條替代道路

國道（圖／資料照片）





春節連續假期（2/14～2/22）即將到來，交通部高速公路局預期返鄉及旅遊車潮湧現，將導致國道部分瓶頸路段出現壅塞情形，為提供用路人於尖峰時段有路線選擇彈性，規劃11條國道易壅塞路段之替代道路，民眾可透過1968App查詢。

高公局根據歷年連假交通特性，預測易壅塞路段並規劃4條國道長途替代道路，包括：國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至臺南地區雙向改道台61線、國6舊正至臺中地區雙向改道台63線及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向改道台74線及國4。

針對短途旅次，高公局則建議多利用省道、縣道或地方道路，避免在車流量尖峰時段進入國道。對此，高公局規劃7條國道短途替代道路，包括：國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林（北斗）雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山東向。

高公局說，為加強導引用路人使用替代道路，已於替代道路沿線設置導引標誌。同時，建議民眾可多利用1968App之「即時影像」功能確認國道即時路況，並透過App「替代道路」功能，比較替代道路與國道之旅行時間，選擇適合的路線行駛，使旅途更為便捷順暢。

高公局指出，為分散春節連續假期尖峰時段車流，2月14日至16日實施單一費率；2月17日至22日實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費及0-5時暫停收費等措施。

