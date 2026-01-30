春節假期搭乘公運 享優惠

春節連續假期即將到來，今年的春節連續假期共九天，交通部公路局為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解道路交通壅塞，自今年二月十三日零時起至二月二十二日晚間十二時止，提供多項公共運輸優惠措施（見圖），讓返鄉回高雄市、旅遊或是經高雄市前往墾丁的朋友，省時又省荷包，歡迎多多使用大眾運輸工具。

票價優惠方面，八十八條國道客運路線享原票價六折優惠，民眾如搭乘國道客運、臺鐵及高鐵十小時內轉乘在地客運、公車的乘客，使用電子票證還有提供轉乘一段票（或基本里程）免費。

廣告 廣告

另外，公路局再加碼搭乘行經高鐵、台鐵及重要客運轉運站的幸福巴士路線乘車免費等優惠，歡迎大家多加利用。

高雄市區監理所表示，春節連假公路公共運輸享有多項優惠，詳情請至公路局網站查詢。