春節假期照護失智長輩守則！ 掌握規律作息分工4技巧
【NOW健康 楊芷晴／台北報導】去年（2025）下半年連假密集，為多數上班族帶來難得的休息機會，隨著節慶氛圍逐漸濃厚，不少家庭也開始期待團聚時光，但對照顧失智長輩的家屬而言，長時間的假期往往意味著照護負荷增加，因此提早憂心即將到來的農曆春節九天連假，如何在歡樂與壓力之間取得平衡，成為每逢年節最不容忽視的課題。
失智長輩返家團聚 家屬掌握連假過節照護4項技巧
天主教失智老人基金會王寶英處長指出，本會附設聖若瑟失智老人日間照顧中心（下稱聖若瑟日照中心）的長輩，在連假結束後返回機構，常出現作息延後、三餐不規律與腸胃不適等狀況。這些看似細微的作息與飲食節奏變化，實則足以對失智長輩的身心穩定造成顯著影響。因此王寶英處長特別指出四項技巧，協助失智家庭安心、安穩過節。
【技巧1】制定專屬的「不上學模式」
長輩們總稱聖若瑟日照中心為「學校」，平日的例行公事即是到中心來上學，而春假期間學校沒有開課，便建議家屬制定一套生活模式，協助長者盡可能維持規律的生活步調，像是固定用餐時間、適量的體能活動，以及可在家中進行的簡易娛樂，如桌遊、唱歌或跟著影音平台做簡單運動，皆有助於穩定情緒、減少焦慮，也能延緩功能退化。
【技巧2】準備單人份餐點
春節期間，家人團圓聚餐少不了，然而年節食物多半偏油、偏甜、偏鹹，容易讓失智長者出現腸胃不適、脫水或血糖波動等問題；若長輩本身有慢性疾病，更需要特別留意飲食不要過度偏差。建議家屬可替失智長輩準備單人份餐點，以避免桌菜引發過度進食、挑選困難或不知所措的情況。
【技巧3】善用重複關鍵字、單句式溝通
由於家中返鄉人潮多，活動也多，更容易讓失智長輩感到混亂與焦慮，親戚朋友也容易因關心而無意間問出「你記得我是誰嗎？」、「你怎麼不說話？」這類造成壓力的互動。建議提前與家族溝通，避免長輩被「逼問」或「挑戰記憶」。在互動陪伴上，家屬可放慢速度、避免突然靠近，並透過重複關鍵字、單句式溝通協助長輩理解情境，讓相處更順利，也能增強安全感。
【技巧4】採取合理分工
照顧者的分工與輪替，是面對長假照護壓力時不可或缺的關鍵。王寶英處長提醒，許多主要照顧者習慣「自己扛」，覺得不好意思麻煩家人，或擔心他人照顧方式不同而感到不放心。然而，要在長假期間真正紓壓，必須靠全家共同參與及支持。建議家屬採取合理分工，例如有人負責外出陪伴，有人協助備餐，有人協助用藥提醒或聊天互動，讓照顧責任更平均。家庭成員在輪替照護時，也能提前進行簡易的「照顧交接」，如說明長輩近期的健康狀況、飲食限制、容易焦慮的時段或偏好的活動，讓彼此更有默契，也能避免照護方式差異造成長輩不適應。
春節假期照顧失智長輩 可善用長照、社區資源服務
如果春節連假期間需要額外的協助，家屬也可善用長照服務、社區資源、日照中心，以及定位設備等科技工具，減輕照顧負擔、降低風險，讓全家人都能安心迎接新年。當主要照顧者願意放下「一定要由我來做」的壓力，放心讓其他家庭成員參與照護安排，不僅能保護自己的身心健康，也能提升整體家庭的照護品質，陪伴失智長者在支持與愛中度過安心、溫暖的春節。
在聖若瑟失智老人日間照顧中心，照顧團隊以耐心、細緻與穩定的專業，陪伴每一位長者，也在家屬面臨焦慮與不安時，成為堅定的支持力量。失智家庭的照顧路上並不孤單，因為每一份支持，都是陪伴他們持續向前的力量。邀請您與我們一起守護失智長者，讓更多家庭在挑戰中仍能看見希望、擁有穩定而有尊嚴的照護品質。捐款與諮詢專線02-23320992。
# 首圖來源／天主教失智老人基金會提供
