春節假期猛滑短影音？ 長輩過度沉迷恐影響情緒與睡眠





【NOW健康 吳思奕／新北報導】隨著影音平台越發普及，許多長者開始接觸並習慣以短影音作為日常的娛樂消遣。特別是在年節期間，因作息調整、外出活動減少等情形，長輩使用3C產品的頻率往往也隨之增加。對此，台北慈濟醫院精神醫學部醫師劉芸安提醒，科技雖然能帶來便利，但若是過度使用也會對身心造成影響。以下提出3點建議，協助長輩在年節與日常生活中維持良好的節奏。



短影音促使多巴胺分泌 長時間觀看提高憂鬱風險



相較具有完整敘事、節奏較慢的長影音，短影音多為數10秒至1分鐘的內容，其視覺效果強烈、節奏快速，加上演算法的個人化推播，更容易吸引目光。劉芸安指出，這類影音形式會啟動大腦獎賞回路系統，促使多巴胺分泌，每一次新的畫面或資訊，都會帶來短暫的愉悅，讓大腦持續期待下一個刺激。

但若長時間、單一型態地沉浸其中，可能對身心與生活產生影響，且這樣的機制不分年齡，一般民眾也可能受到相同的影響。此外，眼睛疲勞、肩頸痠痛、睡眠品質下降，以及專注力降低、情緒較易煩躁等情形都是可能產生的副作用。對長者而言，因生理機能與生活型態不同，更需要特別留意，若長期以影音內容取代實際互動，可能使情感連結減弱，孤獨感加劇，並提高憂鬱、焦慮等身心共病的風險。



別讓螢幕取代陪伴 3大建議找回互動的時光



即將到來的農曆年本應是家人圍坐、話家常的時刻，但隨著影音與電子產品普及，常見到長輩與子女各自滑著手機，互動被螢幕取代。劉芸安表示，年節是調整親子互動、重新建立生活節奏的好時機，家人可以從日常生活中觀察長輩的使用狀況。若發現長輩幾乎所有閒暇時間都以3C產品為主要娛樂，少與外界互動，或手機離身時出現焦躁不安、情緒起伏較大等情形，都是值得留意的警訊。針對此類情形，劉芸安提供以下3點建議：



【建議1】避免責備、以關心代替限制



避免以命令或否定的方式要求長輩少看一點，以免引發反感與對立。不妨從關心與陪伴出發，理解其使用3C產品背後的需求，為後續溝通建立信任的基礎。



【建議2】影音內容轉為聊天媒介



主動關心家人正在觀看的內容，作為聊天的話題，將原本單向的影音觀看，轉化為促進交流與情感連結的媒介。



【建議3】安排多元親子活動



鼓勵並陪伴家人散步、外出或從事簡單的運動，讓生活中除了螢幕時間，也保留身體活動與實際互動的空間。



最後，劉芸安也提醒，科技是助力而非阻力，其關鍵在於如何善用。若能將3C產品從各自低頭的螢幕，轉化為拉近彼此距離的橋梁，透過視訊、通話等形式維繫情感，讓關心不僅停留在年節團聚時刻，更延續到日常生活，成為長輩穩定身心的重要支持。



# 首圖來源／Freepik



