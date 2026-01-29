春節假期環境清潔不打烊 打造清淨美花蓮

隨著春節連續假期將近，為因應連假期間大量人潮所帶來的環境維護挑戰，二十九日花蓮縣環境保護局召開「一一五年度春節期間重要觀光景點及交通場站環境衛生維護」研討會，邀集各鄉鎮市公所清潔隊、縣內重點觀光景點及交通場站等維護管理單位，共同研商春節期間環境衛生維護及巡查相關因應對策，讓鄉親與遊客都能安心、開心過好年。

環保局將自小年夜起至農曆正月初六止，加強派員巡查花蓮縣重要道路及人潮密集區域，巡查範圍包括台九線主要道路、七星潭、兩潭自行車道、太平洋公園、陽光電城周邊（含東大門夜市及六期重劃區）、花蓮火車站、縣立體育館（含德興停車場）、鯉魚潭、七腳川溪公園及日出香榭大道等地點。巡查期間如發現環境髒亂情形，將即時通報權責管養單位進行改善，必要時並依法告發，以維護公共環境秩序。另為即時處理春節期間各類環境問題，環保局持續提供免付費公害陳情專線 0800-066666，全天24小時受理民眾通報，確保環境髒亂情形能迅速獲得處理。

此外，春節燃放爆竹煙火應注意安全並減量施放，燃放後務必隨手清理殘留碎屑，避免影響環境整潔與公共安全，尤其太平洋公園(南、北濱)海灘及七星潭，鄉親遊客在享受完節慶的熱鬧後，常遺留大量爆竹煙火廢棄物，嚴重影響環境衛生。切勿隨地丟棄菸蒂、檳榔渣及其他一般廢棄物，以共同維護生活環境品質。違反相關規定者，將依《廢棄物清理法》第二十七條及第五十條規定辦理，最高將處新臺幣六,000元罰緩。

縣長徐榛蔚表示，縣府平時即持續投入環境衛生維護工作，春節期間更整合各單位力量，加強巡查與即時清理，期盼透過政府與民眾攜手合作，讓花蓮在熱鬧迎新之際，仍能維持乾淨、舒適且友善的旅遊與生活環境，確保觀光品質與市容整潔。