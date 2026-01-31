春節假期連放9天 中橫公路交管出爐 白天6次放行

台8線中橫公路東段因地震及風災，至今仍有多處邊坡處修復中，春節假期仍有管制時段，請注意。（本報資料照片）

中橫公路因地震及颱風受創嚴重，仍採管制放行，因應2月份春節假期，中橫公路關原到太魯閣交通管制措施，春節期間原則上工區不施工，2月14日至22日春節9天連假，將增加放行時段，調整為白天6次放行，但仍可能視天候狀況，調整放行時間。

前年0403震災後，為兼顧公路搶修復建進度及在地交通與產業需求，公路局於每個月下旬邀天祥居民與地方代表、工程技術顧問開會，研議次月施工交管措施。因應2月春節假期時間有所調整。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，2月14日至22日春節期間，天祥至太魯閣口（台8線167.7k~184.5k）放行時間，將從5次增為6次，且東西向放行時間不同，晚間6時起夜間封閉。

東行天祥往太魯閣放行時段為上午7時至8時30分、10時至10時30分、中午12時至12時30分、下午2時至2時30分、下午4時至4時30分及下午5時至5時30分。

西行太魯閣往天祥放行時段，上午7時至8時30分、上午9時至9時30分、上午11時至11時30分、下午1時至1時30分、下午3時至3時30分及下午5時至5時30分。

太魯閣工務段表示，為配合綠水遊憩區2月1日起重新開放，原設於天祥東段（167.7k）的管制站將移至169.5k綠水水文橋西側。

非春節期間，天祥至太魯閣口路段維持每天5次放行，上午7時至8時、上午10時至10時5分、中午12時至下午1時、下午3時至3時5分及下午5時至5時30分；晚間6時起夜間封閉。

關原至天祥段（台8線114.6k～167.1k）則維持上午7時至下午4時30分雙向通行，晚間6時起夜間封閉；非春節期間，117.4k關原路段施工交管，上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時、下午3時及下午4時30分共5次放行。

公路局說，台8線中橫公路東段受震災及風災影響，仍有多處邊坡、路基及路面災修工程持續進行中，放行時段如遇天候或突發狀況，都可能延後或取消放行，請駕駛人注意。

