春節假期遊桃園 舊城廟宇之旅等15條路線招手
〔記者周敏鴻／桃園報導〕春節假期將屆，桃園市政府觀光旅遊局建議民眾出遊有不同主題的15路線可選擇，以「龍馬祈福‧舊城廟宇之旅」主題為例，就能選擇前往大溪區，走訪迎富送窮廟、大溪老街、源古本舖、大溪木藝生態博物館群等景點，走春還能祈求來年財源滾滾發大財。
「龍馬祈福‧舊城廟宇之旅」的建議路線還有2條，1條是中壢區可走訪仁海宮、中壢城市故事館包括中平路故事館與壢景町等、老街溪；另1條龍潭區路線，建議民眾前往龍潭觀光大池、龍元宮商圈、鍾肇政文學生活園區、聖蹟亭、大北坑休閒農業區或三坑水鄉休閒農業區、三坑自然生態公園等，體驗道地的客庄慢旅。
「策馬登高‧山岳步道健行」建議路線，第1條經高遶溪古圳步道、高遶天空吊橋道抵小烏來風景區；第2條從慈湖紀念雕塑公園出發，經羅浮溫泉或宇內溪泡湯、角板山行館再前往大溪老街；第3條則建議前往大棟山系登山步道的大湖之森自然步道，再到石雲寺、桃園火車站前商圈。
「鐵馬親水‧單車生態漫遊」建議大漢溪山豬湖自行車道鐵馬遊、永安漁港周邊的海線迎風新春策鐵馬行旅、青埔藝術海洋時尚潮玩1日遊等路線；「花馬嬉春‧山林賞花盛宴」建議阿姆坪與角板山的湖光梅影共舞悠遊行、拉拉山春櫻與巨木星語行、走訪龍潭區台灣客家茶文化館的百年客庄品茶賞花等路線。
「耀馬燈場‧元宵燈會佳節」配合燈會活動建議3路線，分別是虎頭山踏青賞燈趣、夜遊龍潭賞燈趣、客庄賞櫻輕旅行的楊梅賞燈趣。
春節假期何處去 桃市府公布風管所轄管景點開放資訊
桃園市政府觀光旅遊局公布春節假期風景區管理處轄管的景點開放資訊，其中虎頭山公園旅遊資訊站、大溪中正公園景觀電梯，16日除夕到24日都不休園。17日大年初一到22日大年初六不休園的景點，包括北橫遊客中心、慈湖遊客中心（含國防部之頭寮、慈湖陵寢）、小烏來天空步道與天空繩橋、角板山行館、羅浮遊客中心、拉拉
春節遊嘉義不塞車！中埔警公布阿里山替代道路
壽山動物園春節12歲以下兒童免費入園 推AI互動新體驗
迎接馬年農曆春節，壽山動物園今（11日）宣布年假期間（2/14至2/22、除夕休園），全國12歲以下兒童免費入園；大年初一至初五，每天都有兒童劇團與街頭藝人於園區輪番演出；園區同時增添「智慧動物園」新體驗，也攜手內門「野森動物學校」推出雙園區數位串聯活動。
外婆家消失後 用書寫找回台南失落的地圖
「外婆家早就不在了，但故事還在。」台南社大公民寫作班發表公民文學刊物《土道》第15期〈外婆家在鼎臍塭〉，由市民親自編採創作，將目光投向鼎臍塭及周邊地區，從曾文溪大內、許中營、五塊寮、六甲頂，到小北門、大銃街、水萍塭，一筆一筆，補回縣市合併後逐漸模糊的地方記憶。
大人小孩都能玩 射箭開運、花展迎春 台南行春亮點一次看
瑞馬迎春、喜氣滿城！迎接2026丙午赤馬年，台南農曆春節一系列文化行春活動，自2月17日至22日（大年初一至初六）熱鬧展開，串聯赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠，以及葉石濤文學紀念館、王育德紀念館等重要文化場域，邀請全國民眾攜家帶眷來府城走春，在年節氛圍中感受台南深厚的人文底蘊。