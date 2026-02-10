春節健康新提案：比年菜更重要的，是守護全家人的那一份「元氣禮」

每年過年，餐桌上一定少不了佛跳牆、烏魚子、牛排海鮮大集合，大家一邊喊著「好飽哦」，一邊又夾下一口。聚在一起很幸福，但吃太好、作息大亂、到處走春拜年，長輩腳酸、上班族消化不良、小孩零食吃不停，年後整個人都覺得「好累、好脹、好沒精神」。

與其等到身體抗議，不如在春節前就幫家人準備幾樣實用的保健小物，當作「元氣禮」，讓過年不只是吃得開心，也能顧好體力、消化跟日常代謝。以下幫你從不同家人族群，整理出幾個超好上手的健康提案，當成春節送禮或自用都很適合。

（圖片來源：Yahoo拍賣）

情境一：長輩走春、拜廟一整天——「腳力、元氣、外型」面面俱到

過年最怕長輩「逞強」，嘴上說走得動，其實拜廟站久了、走春遠了，腰痠腿疼只有自己知道。今年別再送吃不完的餅乾，選一份「行動力＋外型」的雙重守護更貼心！除了讓長輩健步如飛，走親戚時的「豐盈氣色」更是自信來源。幫他們把體力與面子都打理好，讓長輩在親友前不只步履輕盈，看起來更是神采奕奕！

・Schiff Move Free 益節加強型迷你錠 60 錠

$1,155

這款是許多家庭幫爸媽、阿公阿嬤準備的行動保養品，特色是「3 倍行動關鍵」配方，設計給希望維持舒適、靈活、穩健走路的族群。迷你錠比較小顆，對於長輩吞嚥負擔也較低，很適合放在春節元氣禮盒裡，陪著長輩一起走春、逛市場、散步聊天。

（圖片來源：Yahoo拍賣）

・CKJ 正官庄 28D 高麗蔘活力飲（100ml x 20 瓶）

$789

大魚大肉、熬夜打牌、早起拜年，長輩和晚睡的大人，其實都很需要一點溫和的「精神加油站」。這款高麗蔘活力飲以六年根高麗蔘萃取精華，沒有咖啡因，撕開就能直接喝，完全是現代家庭過年冰箱裡的貼心小物，想招呼親戚又不想再塞餅乾糖果，用這個端出來更有心意。

（圖片來源：Yahoo拍賣）

・Wellness Navi 健康領航 ALUKIST 葡萄糖胺軟骨素120粒 30日分

¥3,980

(札幌藥妝商品以日圓標示)

這款是特別推薦給「上了年紀但還是很愛走路、熱愛運動」的長輩，例如每天一定要出門散步一圈、假日還會跟社區朋友去郊山走走的那一型。產品中添加多種與關節潤滑相關的營養成分，適合想維持行走舒適、有在意屈伸感受的銀髮族當作日常保養。過年送這種實用型元氣禮，比水果禮盒更貼近長輩真正的需求。

（圖片來源：札幌藥妝）

・ 札幌藥妝 藥用育毛劑 HAIRX 50ml

¥3,850

(札幌藥妝商品以日圓標示)

春節團聚，除了精緻打扮，更要從「頭」展現元氣！這款與日本國民級神器同配方的生髮精華，是年節守護長輩健康或犒賞自己的最佳秘密武器。透過科學萃取力量由內而外活化毛囊，讓豐盈髮量成為今年最亮眼的開運造型。送出一份自信與體面，讓新的一年神采飛揚！

（圖片來源：札幌藥妝）

情境二：上班族熬夜追劇、打牌——「代謝、體力」要跟上

過年一放假就報復性追劇、打電動、打牌到半夜，隔天又要陪家人出門走春，飲食還常常油炸、宵夜、手搖飲一起上，整個人脹氣又沒精神。對平常就飲食不太均衡、壓力大的上班族來說，春節更需要一點「代謝＋營養均衡」的幫手。

・日本 DHC 亞鉛 30/60日份 60粒 元素 亞鉛 活力鋅

$77-$140

對經常外食、三餐不定時、壓力大的族群來說，亞鉛是每天容易忽略的小幫手。這款 DHC 亞鉛是日本很常見的日常補給款，訴求是「神祕微量元素、每日應充分補給」，一天只要一粒配水食用就好，很適合當作上班族、熬夜族的基本日常補充，包裝也好收納，丟在辦公室或宿舍都方便。

（圖片來源：Yahoo拍賣）

・[Vitabox]挪威85%高濃度 rTG魚油OMEGA-3 (EPA+DHA)

$850

這款魚油主原料來自挪威小型純淨魚種，訴求純淨天然、無額外添加，適合希望調整生活步調、重視代謝平衡的族群。對於長期久坐、用腦多、三餐不太固定的上班族來說，把魚油當作日常保養，是很多人這幾年慢慢養成的小習慣。它採用單顆密封排裝，攜帶方便，也比較不怕受潮氧化，春節出遊帶一排在身上很實用。

（圖片來源：Yahoo拍賣）

・日本 Asahi 朝日 Dear Natura 49種 胺基酸 維他命 礦物質 100天份

$890

如果你屬於「平常吃東西隨便，春節更亂吃」那一型，這罐會很適合當作年節期間的「營養底牌」。它把 39 種胺基酸、多種維生素、礦物質以及 10 種乳酸菌一起做成配方，主打一罐就能幫忙補足日常飲食可能缺少的營養素，特別推薦給飲食不均衡、常常外食的上班族家人，當作過年在家追劇、打牌時的默默後盾。

（圖片來源：Yahoo拍賣）

情境三：全家圍爐、大魚大肉、小孩零食不離手——「消化、代謝」全家一起顧

春節最有畫面的時刻，就是全家人坐在同一張桌子前，火鍋滾、炸物上一盤又一盤，小朋友一邊看卡通一邊吃糖果餅乾，大人也少不了汽水、點心、宵夜，連平常很養生的長輩都會破戒。這時候，幫家裡準備一些「消化、代謝」相關的小幫手，就很有必要。

・韓國鍾根堂LACTO-FIT益生菌 乳酸粉 黃色50入(全家適用)

$409

這款被稱為韓國國民益生菌，100% 韓國製造，黃色版本適合 3 歲以上的大童與成人，全家大小幾乎都能一起吃。口感像糖粉，小朋友接受度很高，不太會有抗拒感。春節期間，如果家裡每天都是大魚大肉、零食不斷，餐後給家人一人一條，當作腸道日常保養，是很多家庭現在會準備的小習慣。包裝是獨立條狀，也方便出遊攜帶。

（圖片來源：Yahoo拍賣）

・醣先生苦瓜胜肽 60 入

$1,132

家中如果有特別愛吃甜點、手搖飲的家人，這盒苦瓜胜肽會是很接地氣的「守護禮」。它主打高單位苦瓜胜肽，並搭配植萃與礦物成分，訴求幫助維持醣類正常代謝，對於年節期間甜食、澱粉吃比較多的人很有幫助。最大優點是素食可用，家裡有吃素的長輩或親戚，也能一起安心補充。

（圖片來源：Yahoo拍賣）

・超酵素 青汁Epi-zyme(含活性酵素和乳酸菌)2.8gx30包

¥2,980

這款集合活性酵素與乳酸菌的青汁粉，很適合「蔬菜吃超少、又愛吃肉跟炸物」的族群。每包含有奈米型乳酸菌與活性酵素，並加入日本國產大麥若葉，主打從內到外支持健康與美麗，特別推薦給平常不愛青菜、經常外食、春節期間只想大魚大肉的人，當作日常飲食的小平衡。沖泡喝起來比想像中清爽，是很多人過年後「救急一下」會想到的保養選擇。

（圖片來源：札幌藥妝）

當春節禮盒不只好吃，更是「好好照顧彼此」

過年送禮，其實重點一直都不是「多貴」，而是「有沒有想到對方真正需要的是什麼」。

今年不妨試著把餅乾禮盒、糖果稍微減量，改成幫長輩準備行動力與元氣補給、替上班族備好代謝與營養、為全家大小想好消化與腸道保養。這些看起來低調的小小補給，往往比一桌年菜更能長久陪著家人。

從現在開始準備你的「春節健康元氣禮」，讓團聚不只是吃得開心，更是一起把來年的好狀態打好基礎。

