春節健康飲食 北市衛生局倡議每日1餐雜糧核果飯

（中央社記者楊淑閔台北12日電）春節聚餐豐盛，台北市衛生局今天表示，響應世界癌症日旨在喚醒防癌意識，且研究指含全穀類等食材的地中海飲食可降低癌症風險，據以倡議每日1餐雜糧核果飯健康飲食。

春節將至，返鄉團聚飲食相對豐盛，台北市立聯合醫院仁愛院區發布資訊說明，2月4日是世界癌症日，營養科營養師陳枚伶特別設計的雜糧核果飯食譜，倡議國內多以米飯為主食的3餐，建議每日1餐雜糧核果飯健康飲食。

陳枚伶說明，可讓此健康飲食鬆軟易食的方法，就是將糙米、五穀米浸泡1到2小時，若泡水後冷凍過烹煮，會更軟嫩。

再將浸泡好、含白米的雜糧瀝乾後，將腰果、核桃、南瓜子、杏仁等堅果一起烹煮。內鍋米跟水的配比為1：1.3到1：1.5，外鍋加水1.2杯水；電子鍋選擇糙米飯或什錦飯模式烹煮。煮好後可拌鬆，燜10到15分鐘，再加入少量橄欖油添風味、增加抗氧化效益。

她強調，此健康飲食的作用有三，一、糙米、五穀米及紅藜麥等未精製全穀類的膳食纖維，有助腸道蠕動、穩定血糖，降低結腸直腸癌發生率 。二、堅果與核桃、腰果、亞麻籽等種子類富含維生素E與Omega-3脂肪酸，可保護細胞免受自由基傷害，減少慢性發炎。此外，以上雜糧核果飯可增加主食的熱量密度。（編輯：張銘坤）1150212