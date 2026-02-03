春節元宵必訪 2026月津港燈節以光藝術點亮鹽水夜景

▲今年以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景 Cloudscape」為主題，邀請民眾走入夜間河港，在光影交織中感受橫跨歷史與未來的沉浸式藝術體驗。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】台南市政府今（3）日於鹽水區永成戲院舉辦「2026台南月津港燈節」宣傳記者會，宣布將於2月7日起至3月8日止，在鹽水月津港親水公園盛大展出。邁入第16週年的月津港燈節，今年以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景 Cloudscape」為主題，結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶，邀請民眾走入夜間河港，在光影交織中感受橫跨歷史與未來的沉浸式藝術體驗。

▲文化局黃雅玲局長提到，今年適逢馬年，主題燈「天馬獸」以高度藝術性與視覺張力，帶給大小朋友驚喜與感動。(記者劉秋菊攝影)

台南市長黃偉哲表示，月津港燈節自2010年月津港整治完成而誕生，從最初的小規模展出，一路發展成為全台指標性的光藝術節慶，不僅孕育出許多優秀藝術創作者，也在全國藝術圈累積深厚口碑，今年邁入第16屆，已成為兼具歷史傳承與藝術品質的重要文化品牌。

黃偉哲指出，今年燈節展期長達一個多月，與鹽水蜂炮的熱鬧動態形成不同層次的文化風貌。此外，月津港燈節在水域展出的精彩作品，結合鹽水老街的「月之美術館」，讓水面與巷弄、當代藝術與歷史街區相互輝映，展現鹽水獨有的文化深度與城市魅力，讓民眾在欣賞藝術的同時，也能在鹽水小鎮中慢活、沉澱心靈。

文化局說明，本屆燈節規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，邀集來自台灣、日本、韓國等國50組藝術家參與，展出60組作品。作品取材自鹽水數百年來累積的信仰文化、生活紋理與自然景觀，透過光、霧、聲音及互動裝置，重新詮釋地方記憶，並描繪城市面向未來的多元想像。

文化局提到，今年適逢馬年，主題燈「天馬獸」以高度藝術性與視覺張力，帶給大小朋友驚喜與感動。此外，也持續提供新銳藝術家與年輕世代展現創作能量的舞台，使月津港燈節成為兼具藝術深度與公共參與的文化平台。

▲台南市長黃偉哲，文化局黃雅玲局長，及市議員等貴賓合照。(記者劉秋菊攝影)

月津港燈節開幕啟燈晚會將於2月7日晚間登場，月津港親水公園將設置水上舞台，結合燈光投影與音樂演出，為燈節揭開序幕。文化局誠摯邀請國內外民眾於春節與元宵期間走訪鹽水，親身感受月津港燈節的夜間光藝術魅力，同時漫步老城巷弄，品味鹽水老街與在地美食，體驗台南獨有的文化風景。

今日記者會包括市議員李宗翰、王宣貿，以及立委陳亭妃、賴惠員、林俊憲、謝龍介辦公室與多位議員服務處代表也到場表達支持。

活動展期：2026年2月7日（六）至3月8日（日），每日17:30至23:00（3月3日元宵節延長至02:00）開幕儀式及特別演出：2026年2月7日（六）18:00，月津港浮動平台。