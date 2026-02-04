春節元宵施放爆竹煙火遵守「1不2要」
【記者 洪美滿／金門 報導】農曆春節及元宵節即將到來，民眾常以施放爆竹煙火增添節慶氣氛。為確保公共安全，金門縣消防局局長呂英華提醒民眾，施放爆竹煙火務必遵守「1不2要」原則，共同維護生命財產安全，安心歡度佳節。
消防局指出，「1不」係指不得於法令限制之場所或區域內施放；「2要」則為須於合法時段內施放，並選擇經檢驗合格、貼有認可標示之煙火產品，以降低意外事故發生風險。消防局表示，歷年農曆春節及元宵節期間，仍有部分民眾違法施放爆竹煙火，已違反《金門縣爆竹煙火施放管制自治條例》，若因燃放餘燼引發田野火警，恐涉及刑法公共危險罪，對公共安全影響甚鉅。為防制違規情形，消防局將於115年農曆春節及元宵節期間，責請各分隊加強轄區巡邏及宣導，對於勸導無效、執意違規者，將依法舉發，以展現維護公共安全的決心。
消防局進一步說明，考量春節、元宵節、中秋節等特定節日，以及寺廟舉辦宗教慶典活動時，民眾仍有施放爆竹煙火的傳統習俗，請務必依《金門縣爆竹煙火施放管制自治條例》相關規定辦理，兼顧民俗文化、敬神祈福與公共安全、公共安寧。
消防局長呂英華再次說明，依自治條例規定，每日上午6時前及晚上10時後不得施放爆竹煙火，惟經縣府公告之年節或特殊節慶期間，得不受上述時段限制；另外，未滿12歲施放一般爆竹煙火應由父母、監護人或其他實際照顧兒童之人陪同，違規者將依法處以新臺幣3萬元以上15萬元以下，或6萬元以上30萬元以下罰鍰，金門縣消防局再次提醒，民眾於農曆春節及元宵節慶祝活動中，應選購合格煙火產品，於空曠且遠離建築物的安全場所施放，並遵守產品標示的使用方法，切勿串接、堆疊燃放，亦不得朝向人員、建築物或易燃物發射，共同守護大家平安過好年。
其他人也在看
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
丟包害命狠運將1／行車紀錄曝狠司機惡劣行徑 丟包開車1分鐘後才報警
1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導新北市土城區一處公寓民宅，清晨傳出三大四小，一共七人一氧化碳中毒！據了解，是陽台熱水器，通風不良釀禍，好險所有人送醫沒生命危險，但離奇的是，前一天下午，同一戶住處的11歲女童，因不明原因，在家身亡！目前初步排除外力介入，死因有待相驗，至於兩起案件是否相關，有待釐清。救護車，十萬火急開進巷弄內，因為傳出公寓民宅，多人一氧化碳中毒！警方到場拉起封鎖線，因為這戶人家，不只傳出一氧化碳中毒事件！週一下午，家中的11歲女童，不明原因在家中身亡。離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫。（圖／民視新聞）附近住戶：「說（媽媽）要叫她起來吃飯吃午餐，那個時候就往生了，說送下來的時候有CPR啦，那個小女生漂亮漂亮的乖乖的，她阿公來的時候我們都會打招呼。」離奇意外發生在新北市土城區，沿和路一處五層樓公寓，時間倒回週一下午，11歲女童睡午覺時，媽媽準備叫她吃午餐，卻發現人叫不醒，緊急送醫，已經回天乏術！女童身體沒外傷，初步排除外力介入！只是到了週二清晨四點多，家中卻傳出一氧化碳中毒事件！家中三大四小中毒，年紀最小未滿5歲，好險所有人送醫，沒生命危險！警消初步勘驗，是家中陽台放置的熱水器，通風不良釀禍！消防到場測一氧化碳數值，37ppm已經超標！離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫。（圖／民視新聞）附近住戶：「說有兩個小孩也送去醫院，救護車有送人上去，（有些人）還能自己走，孫子牽著去那邊坐救護車。」法醫高大成：「法醫來驗如果看得出來一氧化碳中毒，我們台灣最多的就是熱水器，所以一定會說你的熱水器有問題。」從今年一月統計到二月初，全台一氧化碳案例數一共有五件，熱水器安裝必須遵守五要原則：要安全品牌、正確型式、安全安裝、定期檢修、保持通風！不過家中11歲女童，為何在一樣化碳外洩前身亡，還有待相驗釐清。原文出處：離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫 更多民視新聞報導台中男闖康是美「拿安全帽猛砸貨架」 警方制伏後依毀損罪送辦毛嘉慶傳騷擾女黨工 民眾黨中評會認有調查必要：暫停該選區初選民調台積電工程師是「攝狼」！偷拍妻子友人、持未成年性影像仍免坐牢
總統稱「好書比好老師重要」被扭曲 林智群挺身反擊
由文化部主辦2026台北國際書展，即日起至8日在台北世貿中心1館展出，3日舉行開幕式，賴清德總統、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義，以及多位政界與出版界代表共同出席。賴清德總統昨出席開幕典禮致詞表示：「找一位好老師不如找好書。」強調閱讀對個人成長的影響，引發全國教育產業總工會不滿，認為總統說
媽祖同意了 白沙屯媽祖擲筊決定4/13南下進香全程八天七夜
苗栗白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步南下雲林北港朝天宮進香，去年報名香燈腳人數逼近33萬人再創歷史新高。拱天宮今天（2日）下午1點依古禮進行擲筊，現場全程直播吸引上萬信眾收看，最後擲筊結果訂於4月13日出
被控詐1740萬獲不起訴 品冠深夜首發聲
大馬歌手品冠2024年遭醫師娘裘叡翎指控，以投資獲利最高500%為名，詐騙1740萬入袋後沒下文，品冠反控裘女找黑衣人到家中恐嚇，還透過媒體惡意誹謗，雙方互控詐欺、違反《個資法》等罪名。經台北地檢署調查，認定裘叡翎是聽別人建議決定投資，與品冠無關，品冠也無法證明裘女涉嫌恐嚇、洩漏個資，2日處分2人都
台南隨機攻擊案！女傷者以為被打 一摸溫熱才知遭砍
台南市 / 綜合報導 台南市南區金華派出所附近，昨天晚間這起隨機砍人事件，受傷的這名女子，事後也還原了現場情況。根據他的說法，她原先是打算前往派出所對面買晚餐，結果走在斑馬線上時，嫌犯迎面走來，當時他只覺得對方怪怪的，沒有想到會被攻擊。遭遇攻擊後本來只是以為被打一下，過了馬路發現後背愈來愈痛，摸了一下發現手有點溫熱，才知道自己被砍傷。 原始連結
怪男爬百萬轎車「惡踩凹車頂」 車主怒提告｜#鏡新聞
台北市信義區的地下停車場，有車主發現自己的愛車受損，沒想到調閱監視器一看，居然是有男子趁著凌晨沒人的時間，爬上百萬轎車，接著踩踏車頂，造成凹損，車主已經提告。
詭！土城一家7口一氧化碳中毒 同戶前一天才傳女童猝死｜#鏡新聞
新北市土城區一處民宅今天(2/3)凌晨4點多發生一氧化碳中毒事件，造成了一共有7名住戶送醫，其中有三名孩童年紀不到5歲，所幸經治療後已經沒有大礙。而他們家中畫面也曝光，疑似就是熱水器安裝位置不通風，又緊鄰房間，才導致危險情形發生。
一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導新北市土城地區一處公寓民宅，今天凌晨，傳出三大四小，一共七人一氧化碳中毒事件！初步瞭解，可能是家中熱水器設置在沒有通風的陽台，導致意外發生！好險7人送醫，沒生命危險。但離奇的是，前一天下午，家中11歲女童，離奇身亡！法醫相驗遺體，發現女童疑似也是一氧化中毒身亡！家人難掩悲傷情緒，來到殯儀館配合相驗，11歲女童離奇在家身亡，相驗後發現她口吐白沫、腹部腫脹，屍斑呈桃紅色，不排除是一氧化碳中毒！附近居民：「說要叫(女兒)起來吃午餐，那時候說送下來的時候在CPR，那個女生漂亮漂亮的乖乖的，還說有兩個小孩也送(醫院)，有人送上救護車，後面我就不知道了。」一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」。（圖／民視新聞）但沒想到，女童週一死亡，週二清晨，同一戶人家又出狀況。救護車緊急抵達民宅，凌晨四點多，消防接獲，新北市土城區這處公寓民宅，7人一氧化碳中毒事件！只是11歲女童才剛離世，怎麼時隔14個小時，全家一氧化碳中毒！女童姑姑：「可能是我們那個(屋內)太密閉了，太晚發現了。我們去醫院，然後醫院測出也是一樣是(一氧化碳)中毒。」還原事件時間軸，週一下午，11歲女童睡午覺時，媽媽叫不醒！緊急打電話叫救護車，沒想到送醫宣告不治！一家人當天忙著處理後事，比較晚回家，週二清晨，家中三大四小，開始身體不適！送醫後發現是一氧化碳中毒！消防到場檢測一氧化碳數值，37ppm，已經超標。原來家中熱水器，設置陽台，沒通風，導致無色無味的一氧化碳，瀰漫家中！一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」。（圖／民視新聞）法醫 高大成：「會比較遲鈍去感受到這個問題存在，真的一氧化碳漏出來的話，你還在睡覺穩死的，沒人會醒過來就會一直睡下去了，睡到不省人事，所以很危險。」一氧化碳導致全家中毒，11歲女童前一天身亡，會不會當時家中就開始瀰漫一氧化碳？詳細死因，還有待釐清。原文出處：一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」 更多民視新聞報導牙醫送紅包告別女員工！下秒竟「摘罩強吻」結局曝5車車禍！國1貨車翻車釀1傷 後方轎車沒注意又撞上勇消詹能傑今公祭 同袍泣不成聲：知道我們多想你嗎
勞動基金去年大賺1兆1177億 新制勞工平均分紅5.78萬
勞動基金114年投資表現亮眼，全年獲利新台幣1兆1177億元，也是連續兩年收益數破兆元。其中，新制勞退收益數為7469億元，以目前參與收益分配的有效帳戶數估算，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元。
出事了！日本重量級天團成員家中搜出大麻遭逮 緊急取消20週年演唱會
就在8日即將登上日本武道館開唱前夕，日本樂壇驚傳震撼彈！以經典名曲〈My Way〉紅遍亞洲的百萬組合「Def Tech」，其成員Micro（本名西宮佑騎）因涉嫌持有大麻，昨（2日）遭到警方當場逮捕，經紀公司緊急宣布，原定舉辦的出道20週年紀念演唱會取消。
苗栗狂男砍警頭部中彈送醫 攤商不忍了氣爆怒吼：救他幹嘛
苗栗市南苗市場今（4）日清晨驚傳隨機砍人案，41歲鍾姓男子持刀大鬧，不僅揚言殺人，更在警方趕抵後兇殘砍傷員警頭部，導致員警血流如注。警方隨即開槍擊中鍾男胸口將其制伏，混亂中一名熱心民眾也因此受傷。事件引發當地居民長期累積的恐懼與不滿，當鍾男被抬上救護車時，圍觀民眾群情激憤，怒罵「救他幹嘛！」質疑為何要救這種「不定時炸彈」，痛批其惡劣行徑，顯示市場居民對其長期騷擾的積怨已達臨界點，事件震驚社會各界。
恐怖惡狼! 男子接連闖民宅伸狼爪 被害人求救遭毆打
社會中心／綜合報導新北市淡水地區，出現一名恐怖惡狼！有一名李姓男子，去年八月闖入民宅，躺在一名被害女子身旁，目視對方，讓被害女子驚醒，崩潰求救，兩個月後，這名男子又闖入一間女子員工宿舍，企圖伸出狼爪，當時，被害人拿出手機對外求援，卻遭到歹徒持槍毆打，當場頭破血流，警方循線逮捕這名惡狼。「警方無線電。」淡水警方深夜通報，轄區出現惡狼，特徵打扮和眼前攔查男子幾乎一樣，得知對方身上藏有槍枝，員警不敢大意，小心戒備。「警方vs.李姓嫌犯。」把黑衣男子拉到一旁進行盤查，果然在他身上起獲一把空氣槍，李姓男子企圖對女子伸出狼爪，案發後騎車逃逸，當場被巡邏員警逮個正著。淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁表示「本分局案發後立即調閱監視器，鎖定犯嫌逃逸方向實施攔截圍捕，並於三小時內在中正路攔查到案。」警方循線發現李男 和無線電呼叫穿著打扮雷同（圖／民視新聞）根據了解，早在去年八月二十日凌晨，李姓男子來到淡水一間民宅，發現大門未鎖闖入屋內，看到被害人在睡覺，直接躺上床撐頭目視對方，直到被害人驚醒，還質問"怎麼是妳？"，被害人驚聲尖叫，崩潰求救，十月一日深夜，又跑到淡水一處女子員工宿舍，打算侵犯被害人，女子撥打手機求援，李姓男子竟持空氣槍毆打對方，造成被害人頭破血流，涉嫌強制猥褻，李姓惡狼遭判四年。淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁表示「從其身上起出毒品咖啡包兩包，空氣槍一把，被害人手機一支等贓證物。」李姓惡狼企圖侵犯兩女 一審遭判刑四年（圖／民視新聞）李姓男子接連犯案，辯稱是「誤闖房間」，以及「為了躲人才會誤入宿舍」，只是根據監視畫面和DNA鑑定結果，確認惡狼身分就是他，持凶器侵入住宅，襲胸摸臀，終究被判刑入獄。《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110原文出處：恐怖惡狼! 男子接連闖民宅伸狼爪 被害人求救遭毆打 更多民視新聞報導諷刺! 心衛中心惡狼主管涉性侵少女 論文大談社會安全網大潤發惡魔安管持刀性侵女學生、沙拉脫洗下體 全聯連帶賠300萬 酒醉撿屍！惡狼KTV包廂強吻摸下體 反嗆遭仙人跳
彰化百年佛門古廟圍牆遭衝撞 7旬駕駛稱:暈眩不適
中部中心/王俞斐、李文華、羅宇翔 彰化報導有信徒前往彰化縣定古蹟清水岩寺參拜，卻不慎駕車撞破百年圍牆，車輛卡在綠地上動彈不得，巨大聲響嚇壞參拜民眾，肇事的75歲女駕駛，自稱突然暈眩才會肇事，後續恐怕得負起相關修復賠償費用。彰化百年佛門古廟圍牆遭衝撞 7旬駕駛稱:暈眩不適(圖/民視新聞)黑色轎車，緩緩開進廟前廣場，原本以為駕駛要停車，但她抵達圍牆前，沒有減速，反而高速暴衝，撞破圍牆。轎車前輪，卡在磚牆上，後輪停在植栽綠地，進退兩難，目擊民眾看到這幕，全傻眼。圍牆被撞出一個大洞，石塊散落滿地，樹木被連根撞斷，現場一片混亂。75歲婦人自述恍神暈眩才會釀禍 幸好無人受傷(圖/民視新聞)事發在彰化社頭鄉，創廟近三百年的縣定古蹟清水岩寺，2日中午1點左右，75歲婦人突然失控暴衝，她自述恍神暈眩才會釀禍，當下婦人嚇到臉色鐵青，幸好沒人受傷。而婦人肇事地點旁這棵二葉松，已經擁有三百多年歷史，廟方說相當珍貴，幸好這回沒被波及，否則損失慘重。警方調查婦人並沒有酒駕 疑似身體不適闖下大禍(圖/民視新聞)警方調查，婦人並沒有酒駕，這回疑似身體不適，闖下大禍，廟方將通報，古蹟修復專家，前往修繕，若婦人經濟許可，也不排除向她索取後續修復費用。原文出處：彰化百年佛門古廟圍牆遭衝撞 7旬駕駛稱：暈眩不適 更多民視新聞報導衰! 剛停路旁就遭追撞 彰化肇事女駕駛為"無照累犯"疑未注意號誌! 公車路口追撞"6車連環撞"釀3傷謝典霖震撼公開「僵持」內幕！認了親姊謝衣鳯選縣長：突發狀況
春節血庫易缺血 台中捷運跟聯邦銀行2/5捐血活動送王品商品卡
農曆新年將至，為紓解歲末年初醫療用血需求，台中捷運公司攜手聯邦商業銀行明日將在捷運市政府站前舉辦「熱血聯捷、珍愛生命」公益捐血活動，邀請民眾挽袖捐血，以實際行動傳遞愛心，迎接嶄新的一年。中捷公司說明，此次活動時間為2月5日上午9時30分至下午4時30分，在市政府站1號出口前設置捐血車；此外，為感謝民
違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導惱羞成怒，竟然掏出西瓜刀恐嚇！新北市三重區徐匯中學一帶，昨天（週日）晚上11點多，一名男子騎車右轉時，忘了打方向燈，後方騎士險些撞上，按喇叭提醒，沒想到這一名男子惱羞成怒，趁員警到場前，衝回家拿西瓜刀，回到現場要跟駕駛理論！目擊民眾，看到他拿著西瓜刀追人，嚇了一大跳！深夜大馬路上，一名穿著雨衣的男子，手持超長西瓜刀，一邊揮舞，一邊向對方叫囂！過沒多久，他更朝後方跑了過去！男子東張西望繼續找人！監視器捕捉到，他在找的，就是這對情侶！情侶檔嚇壞，在馬路上死命狂奔！警方獲報趕到現場。員警vs.失控男子：「你先站旁邊站旁邊，怎樣不是很兇，過來啊，剛剛不是很兇。」違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人。（圖／民視新聞）持西瓜刀的男子，見到員警到場，還是相當囂張！大吵大鬧，還持續對在一旁的情侶檔叫囂！民視記者馬聖傑：「持刀的男子，就是因為在這個路口，右轉的時候沒打方向燈，他不滿被後方騎士叭了一聲，因此他心生不滿，直接衝回家拿西瓜刀出來。」遭追女子：「他騎車要右轉，然後完全沒有打方向燈，差點撞到我男朋友，男朋友就按他喇叭他就自摔，等警察的過程他又突然消失，看到他手上拿一支，大概有60公分的大刀，然後我們兩個一看到直接往後逃。」違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人。（圖／民視新聞）糾紛發生在新北市三重區，徐匯中學附近，週日晚上11點多，畫面中拍到，這喇叭聲一按，讓32歲的龔姓男子，嚇到自摔犁田！他心生不滿，跑回家拿了西瓜刀、鐵棍，回到現場要釘孤支。遭追女子：「整個很莫名其妙，上一個路口，就已經有發現他怪怪的，就是突然暴衝，然後騎得很可怕。」被喇叭聲嚇到自摔，惱羞成怒掏西瓜刀，這下場就是被依恐嚇罪法辦。原文出處：違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人 更多民視新聞報導她拍片影射「暗S高市」！網怒轟：別敗壞台灣名聲快訊／台南男陳屍住處「胸口明顯槍傷」 警急追查柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議
搭錯車想下車遭拒 乘客控「客運司機掐脖、嗆聲」｜#鏡新聞
又有搭車糾紛、演變成肢體衝突！台北一名謝先生控訴，在基隆搭客運，上車後發現自己和友人搭錯了，於是詢問司機「能否在合法站點放他們下車」，但遭到拒絕，並且認為司機語氣不佳，在下車時，謝先生隨口一句發洩的髒話，點燃司機怒火，衝下車掐脖、拉包包，最後鬧到，找警察來。
賴清德書展1句話遭惡意扭曲！律師力挺：抗議的邏輯這麼差
政治中心／張予柔報導由文化部主辦的「2026台北國際書展」4日起至8日在台北世貿中心一館展出，昨（3）日舉行開幕典禮，總統賴清德、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義，以及多位政界與出版界人士出席，共同為年度出版盛事揭開序幕。不過，賴清德在致詞時一句談及閱讀的發言，卻意外引發爭議，掀起不同解讀與討論。