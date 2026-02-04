春節元宵施放爆竹煙火遵守「1不2要」

▲爆竹安全大小事

【記者 洪美滿／金門 報導】農曆春節及元宵節即將到來，民眾常以施放爆竹煙火增添節慶氣氛。為確保公共安全，金門縣消防局局長呂英華提醒民眾，施放爆竹煙火務必遵守「1不2要」原則，共同維護生命財產安全，安心歡度佳節。

消防局指出，「1不」係指不得於法令限制之場所或區域內施放；「2要」則為須於合法時段內施放，並選擇經檢驗合格、貼有認可標示之煙火產品，以降低意外事故發生風險。消防局表示，歷年農曆春節及元宵節期間，仍有部分民眾違法施放爆竹煙火，已違反《金門縣爆竹煙火施放管制自治條例》，若因燃放餘燼引發田野火警，恐涉及刑法公共危險罪，對公共安全影響甚鉅。為防制違規情形，消防局將於115年農曆春節及元宵節期間，責請各分隊加強轄區巡邏及宣導，對於勸導無效、執意違規者，將依法舉發，以展現維護公共安全的決心。

消防局進一步說明，考量春節、元宵節、中秋節等特定節日，以及寺廟舉辦宗教慶典活動時，民眾仍有施放爆竹煙火的傳統習俗，請務必依《金門縣爆竹煙火施放管制自治條例》相關規定辦理，兼顧民俗文化、敬神祈福與公共安全、公共安寧。

消防局長呂英華再次說明，依自治條例規定，每日上午6時前及晚上10時後不得施放爆竹煙火，惟經縣府公告之年節或特殊節慶期間，得不受上述時段限制；另外，未滿12歲施放一般爆竹煙火應由父母、監護人或其他實際照顧兒童之人陪同，違規者將依法處以新臺幣3萬元以上15萬元以下，或6萬元以上30萬元以下罰鍰，金門縣消防局再次提醒，民眾於農曆春節及元宵節慶祝活動中，應選購合格煙火產品，於空曠且遠離建築物的安全場所施放，並遵守產品標示的使用方法，切勿串接、堆疊燃放，亦不得朝向人員、建築物或易燃物發射，共同守護大家平安過好年。