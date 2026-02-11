春節兒童就醫 醫師表示這三種情況最常見
春節連假是許多家長最擔心孩子突然生病、半夜掛急診的高風險時段。衛生福利部臺北醫院兒科吳文秋主任表示，春節兒童就醫以「呼吸道感染、腸胃道疾病及意外傷害」三大類最為常見，提醒家長提早留意警訊，才能讓孩子平安過好年。
衛生福利部臺北醫院兒科吳文秋主任指出，春節正值冬季低溫，加上聚餐與出遊頻繁，群聚接觸機會增加流感風險，發燒是兒童就醫最主要的原因，常見疾病則有急性上呼吸道感染、流感、支氣管炎、扁桃腺炎，甚至肺炎。除了呼吸道感染，腸胃道疾病也是連假常客。過年期間飲食較油膩，加上聚餐共食、食物保存不當或個人衛生鬆懈，容易引發腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀。另外則是意外傷害，春節期間出遊活動增加，孩子在陌生環境跌倒、碰撞或割傷的風險也隨之上升。常見傷害包括擦挫傷、開放性傷口，甚至因進食不慎發生魚刺卡喉等狀況，不可掉以輕心。
吳文秋主任指出，雖然過年期間門診都有開立，但家中預備藥品也是家長要注意的事，家中可備處理常見輕微症狀為主的藥品，如退燒藥、感冒、腸胃和外用藥，以及過敏或氣喘孩童平時使用的控制藥物，但務必依兒童醫師或藥師指導下使用，避免自行加量或混用藥物。退燒、止痛藥 建議優先準備含有 Acetaminophen 或 Ibuprofen 成分的藥品較為常見且安全。
吳文秋主任也提醒，維持規律作息、勤洗手、避免生食，都是春節期間守護孩子健康的關鍵。若出現類流感症狀，應戴口罩及早就醫，減少出入公共場所，保護自己也保護他人。
赴中使用手機7大資安風險示警 資安署籲：強化防護措施
[Newtalk新聞] 農曆年節將近，不少民眾將規劃出國旅遊，數位發展部資通安全署今（10）天發布新聞稿表示，境外連網環境有更高風險資料遭竊或數字監控，尤其中國以《網絡安全法》、《國家安全法》、《數據安全法》、《反間諜法》等一系列法規，對網路通訊進行高強度監管，是高度資安風險地區。資安署整理赴中連網注意事項，提醒國人加強使用手機資安防護意識，提高對潛在資安威脅的警覺性；公務員更須嚴守相關防護規範，避免公務資料外洩，確保資通訊安全。 資安署針對國人前往中國面臨可能資安風險環境，提出使用手機七大防護重點： 1.建議使用國內電信業者原號漫遊：使用國內電信業者提供的原號漫遊服務，通訊內容將以加密方式傳輸，較使用當地SIM卡或eSIM安全；但就算是國際漫遊，中方仍可取得手機識別碼（IMEI）及GPS位置等資訊，因此，若身為公務員，建議開啟飛航模式，於必要時，才進行連網。 2.勿使用公共WiFi：公共WiFi難以確認安全性，也經常成為駭客攻擊目標，建議民眾盡可能避免使用；如為公務員，則禁用公共WiFi，避免公務資料遭竊取。 3.勿使用當地SIM卡/eSIM上網：中國當地SIM卡或eSIM為「實名制
禽流感助攻畜產，瑞基1月營收猛增85%
【財訊快報／記者何美如報導】瑞基海洋生技(4171)1月合併營收1,712萬元，年增84.93%，主要是畜產檢測持續領軍成長，病相關業績年增40%，家禽劑銷量更較去年同期翻3倍。瑞基指出，畜產檢測持續領軍成長。東南亞非洲豬瘟檢測需求不減，越南、菲律賓持續定期出貨，豬病相關業績年增40%。近期全球家禽疫情升溫，台灣、越南、沙烏地阿拉伯、馬來西亞等國對呼吸道疾病檢測試劑需求大增，本月家禽試劑銷量較去年同期翻3倍，為畜產成長再添柴火。水產養殖同步報喜，銷售年增40%，蝦類疾病監控需求持續穩定。NGS新品線傳來好消息。SATLite自動化建庫系統已順利完成馬來西亞頂尖獸醫學府博特拉大學（UPM）外部測試，以抗藥性監控為題建立全基因體定序文庫，預計成果將進行學術發表。上半年火力不停，SATLite將陸續參與台灣生醫年會、越南Analytica Vietnam、美國APHL及APIC等國際展會，全面拓展合作版圖。
為國安通緝者處理財產 港人首遭裁定罪成
（中央社記者張謙香港11日電）香港一名男子因為協助遭警方國安處通緝的女兒處理財產，結果遭警方依國安條例起訴，今天遭法院裁定罪成，成為相關罪名首例。
齊柏林衛星回傳影像首度公開 竹科、台南安平入鏡
台灣自製的「福衛八號」星系首顆「齊柏林衛星」去（2025）年11月升空後，國家太空中心今（11）日首度公開影像成果，拍攝對象涵蓋新竹科學園區、台南安平，以及西班牙巴塞隆納機場等地。TASA表示，福衛八號的第二顆衛星即將組裝完成，預計最快年底升空。
致敬2026冬奧 威尼斯嘉年華大秀超美水舞
威尼斯嘉年華（Venice Carnival）熱鬧登場，2月6日結合雜技與聲光影像的水舞秀，在威尼斯軍械庫（Arsenale）上演，共有17名特技演員參與其中，故事描述一名漁夫受到繆思奧林匹亞的指引，歷經五項考驗（大地、水、火、風與以太），最終以英雄之姿重返威尼斯。絢麗奪目的火焰特效、空中雜技與水上演出交織，為夜晚的威尼斯增添奇幻氛圍，令現場觀眾難以忘懷。今年的嘉年華致敬正在舉行的冬季奧運，以「奧林巴斯：運動的起源」（Olympus – At the origins of the game）為主題，把整個城市的水域變為文化舞台。開幕活動是威尼斯大運河上的水上遊行，接著還在里奧多橋（Rialto Bridge）燃放煙火，城市中央的聖馬可廣場同步也有活動舉行，展現文化、神話與運動精神交織的嘉年華風貌。
今彩539頭獎一注獨得 800萬獎落新北市
經典賽》今井達也列日本隊預備投手 中華隊名單尚未出爐
距離不到1個月世界棒球經典賽（WBC）就要開打，大聯盟官方公布各隊預備登錄投手名單，但預賽C組僅日本、韓國、澳洲隊公布，中華隊與捷克隊尚未出爐。
2嫌狂剪麻豆區電纜線 警埋伏逮人送辦
台南麻豆地區，最近電纜線被偷的案件頻傳，警方研判嫌犯可能再次作案，展開部署，2名嫌犯再度下手行竊時，被警方圍捕，依竊盜罪送辦。 #台南麻豆#偷竊#電纜線#埋伏逮人
斷食＝排毒、健康？名醫喊：「這類人」要正常吃三餐 否則更差
近來168斷食法或一天2餐的飲食方式，頗受推崇，但醫師劉博仁表示，民眾勿為了跟風而斷食，而應為了健康而正確進食。健康族群只要落實「優質三餐」與「餐間淨空」，即三餐都是足夠的原型食物、蛋白質與好的油脂，且餐間不碰有熱量的食物，只喝水，就是最好的養生之道。
快訊／潮州超商疑遭鋼珠彈攻擊 警鎖定人追緝
經典賽》徐若熙日職首秀結果很苦澀 軟銀監督說話了！
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習面對8名打者被敲4支安打，被日本媒體形容是「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。對此，軟銀監督小久保裕紀表示現階段還不會給評價。徐若熙在實戰投打首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介雙安，雖然下一棒製造左外野飛球，但又被
跑出新竹水風景！《大新竹跑步地圖2.0》 精選4條親水路線
國立清華大學運動事業及政策中心延續去年的《大新竹跑步地圖》，今年再次結合新竹路跑界及學校單位，推出《大新竹跑步地圖 2.0》，不同於第1版以多元路線為主，今年特別聚焦在城市最重要，但卻常被忽略的「水」元素，精選4條與水域緊密相連的優質跑步路線，邀請跑者與市民用雙腳認識新竹。
獨家／巷弄碰撞！ 翁要求包1千2 駕駛：他刻意伸手
獨家／巷弄碰撞！ 翁要求包1千2 駕駛：他刻意伸手
春節團聚親戚關心癌友壓力大 專家建議3招調適
（中央社記者陳婕翎台北11日電）農曆春節是象徵團圓的時刻，但對癌友而言，面臨著親友關心、飲食與作息失調、身體突發狀況、感染風險等考驗，尤其是關切伴隨的壓力，專家建議安心說、分心聽、定心安來調適。
詹皇再中斷一紀錄！不打背靠背比賽缺席第18場無緣年度最佳陣容
體育中心／丁泰祥 報導詹皇LeBron James，今天(11號)因為左腳關節炎的關係，缺席在主場「背靠背」迎戰馬刺隊的比賽，這是他本季第18場休兵，已經無法達到年度獎項和年度最佳陣容評選，所要求的65場出賽門檻，因此，詹皇連續21年入選年度最佳陣容的紀錄，也就此中斷。
助理費修法未除罪化 高金涉詐領恐難脫身
無黨籍立委高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費，助理費除罪化話題又搬上檯面。在野黨於立法院上會期結束前三讀通過《立法院組織法》修法，但未明定貪汙除罪，僅將助理費定性為立委「補助費」之一，法律公布後，相關涉案立委可依此在法庭論述爭取無罪。不過，立院目前尚未將該法案送至總統府及行政院，且卓揆是否會副署也存在極大變數。
冬粉直接丟火鍋吸整鍋油！溫水泡15分鐘減油30%
冬粉直接丟進火鍋煮，會像海綿般吸飽油脂和鹽分。營養師曾建銘建議，冬粉下鍋前先用溫水泡發15分鐘，能減少30%吸油量，並選擇純綠豆製成的冬粉。
檢方偵辦高金素梅 羅智強批：賴清德只需「莫須有」3個字可辦到死
無黨籍原住民立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案，台北地檢署10日指揮調查局國安站兵分30路進行搜索；北檢今（11）日凌晨複訊時，因高金素梅身體不適送醫，諭令限制出境、出海、擇期再訊問。對此，國民黨立委羅智強直言，賴清德總統要辦高金素梅，只需「莫須有」3個字即可。
出國買伴手禮注意！「1動作」恐挨罰300萬 規定一次看
出國買伴手禮，別讓戰利品變罰單！衛福部提醒，民眾從國外帶伴手禮回來，須符合限量規定，未經輸入查驗的食品僅限自用，若違規轉售，依法最高可處300萬元以下罰鍰。
啦啦隊女神李雅英首本寫真書美照曝光 精裝典藏版2200元貴參參
韓籍啦啦隊女神李雅英日前捐款29萬元給兒福聯盟，因不清楚該機構捲入「剴剴」引發爭議，她8日舉辦生日見面會，宣布推出個人首本寫真書《沿著海，遇見你：英為你心動 李雅英 1st 台灣感性紙上電影系列》，精裝典藏版一本要價2200元，還將舉辦簽書會，限額100名可以獲得簽名。