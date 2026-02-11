春節兒童就醫 醫師表示這三種情況最常見

吳文秋主任指出，春節群聚接觸機會增加，發燒是兒童就醫最主要的原因

春節兒童健康指南

春節連假是許多家長最擔心孩子突然生病、半夜掛急診的高風險時段。衛生福利部臺北醫院兒科吳文秋主任表示，春節兒童就醫以「呼吸道感染、腸胃道疾病及意外傷害」三大類最為常見，提醒家長提早留意警訊，才能讓孩子平安過好年。

衛生福利部臺北醫院兒科吳文秋主任指出，春節正值冬季低溫，加上聚餐與出遊頻繁，群聚接觸機會增加流感風險，發燒是兒童就醫最主要的原因，常見疾病則有急性上呼吸道感染、流感、支氣管炎、扁桃腺炎，甚至肺炎。除了呼吸道感染，腸胃道疾病也是連假常客。過年期間飲食較油膩，加上聚餐共食、食物保存不當或個人衛生鬆懈，容易引發腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀。另外則是意外傷害，春節期間出遊活動增加，孩子在陌生環境跌倒、碰撞或割傷的風險也隨之上升。常見傷害包括擦挫傷、開放性傷口，甚至因進食不慎發生魚刺卡喉等狀況，不可掉以輕心。

吳文秋主任指出，雖然過年期間門診都有開立，但家中預備藥品也是家長要注意的事，家中可備處理常見輕微症狀為主的藥品，如退燒藥、感冒、腸胃和外用藥，以及過敏或氣喘孩童平時使用的控制藥物，但務必依兒童醫師或藥師指導下使用，避免自行加量或混用藥物。退燒、止痛藥 建議優先準備含有 Acetaminophen 或 Ibuprofen 成分的藥品較為常見且安全。

吳文秋主任也提醒，維持規律作息、勤洗手、避免生食，都是春節期間守護孩子健康的關鍵。若出現類流感症狀，應戴口罩及早就醫，減少出入公共場所，保護自己也保護他人。