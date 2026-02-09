春節兒童急診高峰 臺北醫院提醒三大就醫警訊別輕忽
（記者陳志仁／新北報導）春節連假期間，天氣寒冷又逢聚餐、出遊頻繁，是兒童就醫需求明顯增加的時段；衛生福利部臺北醫院兒科主任吳文秋表示，依臨床觀察，春節兒童就醫主要集中在「呼吸道感染、腸胃道疾病及意外傷害」三大類，提醒家長提早留意相關症狀，避免小病拖成重症。
吳文秋指出，春節正值冬季低溫，加上親友聚會與群聚活動增加，發燒成為兒童就醫最常見原因，臨床上常見疾病包括急性上呼吸道感染、流感、支氣管炎、扁桃腺炎，嚴重時甚至可能演變為肺炎；由於春節前後仍處於呼吸道疾病流行高峰，家長務必提高警覺。
除了呼吸道感染，腸胃道疾病也是春節連假的常客；吳文秋主任說，過年期間飲食較油膩，加上共食機會增加、食物保存不當或個人衛生習慣鬆懈，容易引發腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，常見原因包括病毒性腸胃炎（如諾羅病毒）、急性胃炎或非感染性腸胃不適。
第三類則是意外傷害。春節出遊活動頻繁，孩子在陌生環境中跌倒、碰撞或割傷的風險提高，常見傷害包括擦挫傷、開放性傷口，甚至進食時不慎發生魚刺卡喉等情況，家長不可掉以輕心。
吳文秋提醒，若孩子出現「持續高燒不退、活動力明顯下降、肢體無力、呼吸困難，或反覆嘔吐無法進食」等警訊，應儘速就醫評估；若僅有輕微不適，如低燒（體溫低於 38.3°C）未超過三天，精神與食慾正常、沒有脫水現象，則可在家觀察，並給予退燒藥或腸胃藥等症狀治療，搭配清淡飲食與充足水分。
針對春節居家照護準備，吳文秋建議，家中可備妥常見藥品，如退燒藥、感冒藥、腸胃藥與外用藥，氣喘或過敏體質的孩童，也應備齊平時使用的控制藥物。但所有藥品皆應依醫師或藥師指示使用，避免自行加量或混用藥物；退燒止痛藥方面，含有 Acetaminophen 或 Ibuprofen 成分的藥品，為兒童較常見且安全的選擇。
吳文秋呼籲，春節期間維持規律作息、勤洗手、避免生食，都是守護孩子健康的重要關鍵；若孩子出現類流感症狀，應配戴口罩並及早就醫，減少出入公共場所，保護孩子自身健康，也降低傳染給他人的風險。
