春節全台「計程車加成費率」一覽！北北基加收30元 這地一趟多100元

記者柯美儀／台北報導

春節9天連假即將到來，為因應疏運需求，全台各地計程車實施加成收費。北北基每趟加收30元；桃園市區50元、機場排班100元；新竹、苗栗按原費率加3成；中南部縣市多為每趟加收50元，雲嘉、宜花東則全日比照夜間費率並額外加收30至50元。民眾搭車前可先掌握相關資訊，避免荷包失血。

✎台北市、新北市、基隆市

加成期間：2月11日（週三）0時至2月22日（週日）24時

加成費用：每趟次加收30元、夜間（23時至6時）另加收20元及國道通行費

計費方式：依跳表金額收費

✎桃園市

加成期間：2月13日（週五）0時至2月22日（週日）24時

加成費用：市區每趟次加收50元、桃園機場排班計程車每趟次加收100元

計費方式：依跳表金額收費

✎新竹縣、新竹市、苗栗縣

加成期間：2月13日（週五）0時至2月22日（週日）24時

加成費用：按原規定費率加收3成

計費方式：依跳表金額收費

✎台中市、彰化縣、南投縣

加成期間：2月13日（週五）0時至2月22日（週日）24時

加成費用：每趟次加收50元

計費方式：依跳表金額收費

✎雲林縣、嘉義市

加成期間：2月13日（週五）0時至2月22日（週日）24時

加成費用：全日比照夜間費率、每趟次加收50元

計費方式：依跳表金額收費

✎台南市

加成期間：2月13日（週五）0時至2月22日（週日）24時

加成費用：每趟次加收50元

計費方式：依跳表金額收費

✎高雄市、屏東縣

加成期間：2月13日（週五）0時至2月22日（週日）24時

加成費用：每趟次加收50元

計費方式：依跳表金額收費

✎宜蘭縣

加成期間：2月14日（週六）0時至2月23日（週一）24時

加成費用：全日比照夜間費率、每趟次再加收30元

計費方式：依跳表金額收費

✎花蓮縣、台東縣

加成期間：2月14日（週六）0時至2月22日（週日）24時

加成費用：全日比照夜間費率、每趟次再加收50元

計費方式：依跳表金額收費

