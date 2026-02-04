春節共享運具不打烊 新北稽查守護民眾行車安全





春節連假即將到來，民眾返鄉與走春出行需求增加，新北市共享運具服務春節期間不打烊。新北市交通局副局長朱建全今（4）日率隊稽查共享運具安全維護與管理情形，要求業者落實車輛保養、系統維運及保險保障，確保連假期間服務品質與行車安全，讓市民出行更安心。

朱建全表示，春節期間 YouBike 及共享汽、機車服務皆將正常營運。目前新北市共有5家共享運具業者，包含 WeMo、GoShare、iRent、格上 GoSmart 及仲行URiDE，合計投入1萬3,093輛共享機車及4,343輛共享汽車，提供北北桃生活圈民眾多元且充足的移動選擇，成為通勤與短程移動的重要幫手。

廣告 廣告

朱建全指出，考量往年春節連假期間，共享運具使用率較平時約增加10%至15%，因此交通局特別要求各共享運具業者，全面加強整備租借車輛；整備內容包含「5油3水」檢查、車輛燈號、煞車來令片、胎紋與胎壓確認，以及車輛清潔維護等項目，務必於春節前完成，確保民眾於春節連假期間使用到車況良好、安全無虞的共享運具，進一步提升整體用路安全。

此外，交通局亦要求各業者於春節期間安排人員留守，並提供24小時線上客服，確保民眾於車輛租借及使用過程中，如遇到任何問題，皆能即時獲得協助。

為因應春節期間可能出現的高使用量，新北市交通局將持續進行年節稽查，確保共享運具各項服務符合安全與品質標準，並督請業者強化租借系統穩定性，落實資安防護措施，保障使用者個人資料及支付安全。

交通局也呼籲民眾使用公共運輸及共享運具時務必遵守交通規則、維持良好使用秩序，並多加利用公共運輸與共享運具，減少私人運具使用，攜手打造安全、便利且永續的出行環境。更多115年春節連假期間公共運輸與共享運具相關資訊，可至新北市交通局官網查詢，一同迎接便利、安全、低碳的春節假期。

更多新聞推薦

● 黨主席甫卸立委職務後如願「幹大事」！ 民眾黨徵召黃國昌參選新北市長