春節兼職時薪400元+紅包？台南山上水道博物館：假的！別上當

〔記者劉婉君／台南報導〕每年農曆春節，台南山上花園水道博物館都會吸引許多民眾走春，近日有民眾發現，網路社群上有詐騙集團假冒館方「招募春節市集兼職員工」，甚至開出「時薪400還有額外紅包」的誘人薪資，企圖吸引民眾點選連結報名，館方緊急澄清並呼籲「假訊息，千萬不要上當」！

近期台南市有許多文化單位、區公所的粉絲專頁、Line群組遭到詐騙集團盜用假頭貼，製作出如假似真的假粉專、假Line社群，以免費課程活動等方式騙取民眾點選連結詐騙個資。而詐騙集團手法不斷翻新，農曆春節腳步接近，近日網路上又傳出假的春節活動徵才訊息，企圖誘騙民眾。

台南山上花園水道博物館昨(23)日晚上接獲民眾反應，網路社群Threads上有1則打著館方名號招募春節市集兼職員工的徵才訊息，1小時薪資400元，還有額外紅包，詢問訊息是否為真；另外也發現類似的假訊息，招募春節市集小助手，每日薪資3600元，且當天現場發薪，2則假訊息文末均附上應徵報名表格的連結。

館方表示，農曆春節期間確實會舉辦市集活動，但目前並沒有相關徵求兼職員工的計劃，提醒民眾千萬不要上當，看到類似訊息，請小心查證，切勿直接點選連結，以免個資遭到詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

