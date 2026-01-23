春節出國不用買行李箱 這些信用卡首刷就送箱

春節年假長達9天，許多人規畫出國旅遊，多家銀行精選行李箱當信用卡首刷禮。滙豐銀行力推好禮多選1，最高價值禮品為28吋旅狐上掀式前開行李箱；遠銀快樂信用卡新戶可以抱回24吋多功能小胖箱。上海銀取得環球影業授權，辦卡購物滿額即贈小小兵行李箱。其他還有台北富邦J卡、永豐現金回饋JCB卡等，新戶申辦都不用再額外花錢「買箱」。

滙豐銀行限時專案啟動，即日起至1月31日新戶透過指定連結線上辦卡，不論是Live+現金回饋卡、匯鑽卡、現金回饋御璽卡，只要勾選使用電子帳單，並在核卡後30天內登入滙豐信用卡行動APP、一般消費累積滿5,000元即享「好禮多選1」，有2,000元即享券、瞬熱飲水機、環保除濕機與旅狐28吋爵士旅人上掀式前開拉鍊行李箱可選。其中，行李箱價值5,890元，換算回饋率超過100%。

到百貨公司採買家電或寢具，辦張遠銀快樂信用卡就能在指定百貨獲得高額回饋，即日起至3月底新戶經由專屬連結辦卡，核卡後次月底前刷滿6,000元享好禮3選1，選項有1,000元即享券、多功能雙層電蒸籠與24吋多功能小胖箱。

申請上海銀小小兵信用卡，國內外消費享1.234%、2.234%現金回饋，在指定通路交易可獲5%刷卡金。新戶於專屬網頁辦卡，核卡後2個月內綁定指定行動支付結帳達5,999元，還能入手官方授權的「小小兵BELLO WORLD 20吋行李箱」，外觀顯眼可愛，不怕出國時行李被拿錯，還能帶著可愛的小小兵一起全世界跑透透。

台北富邦J卡在日韓泰實體商店消費，享6% LINE POINTS或現金回饋，稱得上是「旅遊神卡」，即日起新戶透過指定網址辦卡，核卡後30天內刷滿3筆1,000元，贈送旅狐24吋上掀式行李箱與100元超商購物金。此外，點選專屬連結辦理永豐現金回饋JCB卡，新戶核卡後30天內一般交易累積滿2,000元，或綁定指定行動支付購物累積滿1,000元，永豐就送20吋極光黑行李箱與200元超商電子購物金。

