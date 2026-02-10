春節出國人潮湧現 航警局強化安檢疏運「張榮興署長」赴桃機慰勉同仁

【警政時報 戴昱弘／桃園報導】115年農曆春節連續假期即將到來，適逢全國各級學校寒假期間，預期出國旅遊與返鄉人潮同步湧現，桃園國際機場旅運量將逐日攀升，單日出、入境旅客量預估突破16萬人次。為感謝第一線執勤人員犧牲假期、全力投入疏運與維安工作，內政部警政署署長張榮興今（10）日特地前往桃園國際機場，親自慰勉航空警察局同仁辛勞，並指示務必全力做好春節旅客疏運及安全維護工作。

警政署長視察桃機疏運情形發紅包慰勉第⼀線執勤航警(圖／記者戴昱弘 翻攝）

航空警察局表示，今年農曆春節連續假期自2月14日至22日止，共計9天。依據交通部民用航空局及桃園國際機場公司統計資料顯示，春節疏運出境高峰將落在2月12日至15日，單日出境旅客人數均超過8萬人次，其中2月14日最高可達8萬6千人次，較去年同期成長約4%。

廣告 廣告

因應大量出境旅客，航警局已事前規劃完善疏運應變計畫，除完成各項安檢儀器保養作業，並協調維護廠商技師駐點待命。安全檢查大隊除妥善控管現有安檢人力勤休比例、確保安檢量能外，另增調其他各隊警力共計228人次支援出境安檢作業，並依現場狀況於尖峰時段機動增開安檢線，加速通關效率。另警政署亦調派保安警察第一總隊警力進駐桃園國際機場協勤，全面提升安檢量能與整體維安等級，共同完成春節連續假期疏運任務。

航警局特別提醒，春節連假期間出國旅遊旅客，建議提早抵達機場辦理報到及安檢作業；整理行李時，常見危安物品如刀具、剪刀、工具，以及前往雪地旅遊常使用的防滑釘鞋套（冰爪），皆不得隨身或手提上機，應放置於託運行李中交由航空公司運送。另行動電源（每顆容量不超過100瓦特小時）及打火機（每人限1個、非防風型）不得託運，須隨身攜帶或手提上機。

此外，旅客進入管制區前，請先將超過100毫升之飲料、罐頭等液（膠）態物品拋棄或倒除；進入安檢線前，亦請主動取出平板電腦及筆記型電腦，並將帽子、外套、皮帶、長靴等隨身穿戴物品脫下置入安檢置物盒通過X光儀檢查，以加速通關流程，讓旅程「從從容容、快樂出遊」。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！