春節出國先感受年味 桃機馬年換新裝「馬上啟程」

【記者黃泓哲／台北報導】馬年春節即將到來，機場公司搶先換上濃濃年味，以馬年為主題推出春節航廈布置，主視覺命名為《馬上啟程》。整體設計以紅色、金色為主色調，搭配煙火與吉祥紋樣，結合機場空間特色，傳遞「新年啟程、一路順風」的祝福，讓旅客一走進航廈，就能感受到熱鬧又溫暖的過年氛圍，為春節旅程揭開美好序幕。

機場公司表示，此次布置以「奔馳的馬」象徵福氣隨行、行程順利，並透過煙火元素展現過年歡喜氣氛，同時融入飛機等機場意象，象徵旅程啟動、萬象更新。第一航廈出發大廳及第三航廈北廊廳，特別設置高約4公尺的馬年立體雷雕裝置藝術，成為吸睛亮點；此外，航廈內服務台、玻璃門與牆面等處，也延伸主視覺設計，不論是出發、抵達或短暫停留的旅客，都能感受到滿滿年味與迎賓心意。

除了視覺布置，機場公司也同步推出《馬上啟程》旅途祝福互動活動。旅客可在第一航廈服務台周邊、第二航廈接機大廳木質牆旁與報到大廳服務台周邊，以及第三航廈北廊廳D15R登機門等地，掃描QR Code進入互動頁面，上傳照片並留下祝福文字，前5,000名還可獲得客製化實體明信片寄送服務。機場公司也提醒，春節連假人潮眾多，建議提前3小時抵達機場，預留充足時間辦理報到與安檢，並配合相關規定，共同維護通關順暢與飛航安全。

春節期間桃園機場查獲多樣違禁品。桃園機場提供

