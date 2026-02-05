春節出國就醫也有保障！ 海外突發就醫健保可退

〔記者邱芷柔／台北報導〕春節連假不少民眾安排出國旅遊，萬一在海外突發疾病、意外受傷，甚至遇到緊急分娩，必須立刻在當地就醫，醫療費用該怎麼辦？中央健康保險署今(5日)提醒，只要符合規定，民眾可在就醫當日或出院日起6個月內，向健保申請自墊醫療費用核退，減輕經濟負擔。

健保署指出，依「全民健康保險法」規定，民眾在健保有效期間，若於台灣以外地區發生「不可預期的緊急傷病或緊急分娩」，且必須立即在當地醫療院所接受治療，可備妥自墊醫療費用核退申請書及相關證明文件，在期限內親自或委託親友，向投保單位所在地的健保署分區業務組臨櫃申請，或以郵寄方式辦理。

不過，健保署也提醒，國外醫療費用核退採「核實」給付原則，仍設有給付上限。若申請金額超過健保署每季公告的急診、門診或住院給付上限，超出部分將不予給付；相關上限金額可至健保署官網(https://www.nhi.gov.tw/ch/mp-1.html/健保服務/健保醫療費用/就醫費用與退費/自墊醫療費用核退/在國外或大陸地區自墊醫療費用核退上限)查詢。

健保署也建議，民眾可依個人行程與風險，自行加保海外突發疾病醫療險，讓保障更完整。若對海外就醫核退仍有疑問，可撥打健保諮詢專線0800-030-598(手機改撥02-4128-678)，或上健保署官網查詢相關資訊。

