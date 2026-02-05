春節出國旅客多 台灣虎航：桃機航班起飛前3小時開始受理報到

農曆春節連假即將到來，大批民眾預計出國旅遊。台灣虎航今天宣布，自14日至22日止，從桃園機場出發航班，將於起飛前3小時開始接受辦理報到手續，提醒旅客務必提早抵達機場，也鼓勵旅客出發前預先至官網完成自助報到，抵達機場後可利用自助行李托運系統，提高整體通關效率。

農曆春節連假即將到來，大批民眾預計出國旅遊。台灣虎航5日宣布，自14日至22日止，從桃園機場出發航班，將於起飛前3小時開始接受辦理報到手續。（中央社資料照）

今年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天，桃園機場規畫疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估274萬人次。

廣告 廣告

台灣虎航今天發布新聞稿表示，自2月14日起至2月22日止，凡是於桃園機場出發的航班，台灣虎航將於起飛前3小時開始受理報到手續。為加速整體通關效率，鼓勵旅客出發前預先至官網完成自助報到，抵達桃園機場後，可多加利用自助行李託運（Self Bag Drop, SBD）系統。

台灣虎航提醒，旅客應於出發前再次確認護照效期，須在6個月以上，也建議旅客事先申請自動通關，縮短證照查驗的排隊等候時間。

行李安全方面，台灣虎航指出，旅客務必留意相關規範，為確保飛航安全，行動電源、打火機與各類危險物品嚴禁放置於託運行李內；每名乘客僅限攜帶1件手提行李，三邊尺寸小於54cm x 38cm x 23cm （含輪子及手把等外部突出物）以及1件個人隨身物品，如手提包、電腦或免稅商品等，合計2件，總重量不得超過10公斤。

台灣虎航將於登機口進行檢查手提行李，若超過限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機門口將行李交付託運，並支付登機門託運行李費用，每件收取新台幣2000元整。

針對前往日本旅客，台灣虎航說，桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「2026年日本入境事先確認作業」，即日起已於桃園機場內實施，預計執行至2月25日止，服務適用於函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、大分等7個機場。