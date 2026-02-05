春節出國旅遊停看聽！ 掌握當地疫情訊息降低染病風險
【NOW健康 楊芷晴／台北報導】春節連假期間，民眾出國旅遊、探親交流頻繁，疾病管制署（下稱疾管署）呼籲，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病等傳染病疫情持續或升溫，國際旅遊需留意感染風險，民眾出國前可先至疾管署網站「國際旅遊處方箋」查詢目的地最新國際疫情資訊及旅遊注意事項，於行前完成所需疫苗接種及備妥用藥，旅途中落實各項防疫措施及返國後留意自身健康狀況，以確保自身及家人健康。
全球流感、麻疹和新冠病毒疫情別輕忽 出國旅遊可評估接種相關疫苗
疾管署監測資料顯示，全球近期流感活動度仍高，鄰近國家如日本及韓國呈上升趨勢，另香港及中國分處相對高點或中度流行；新型A型流感於去年中國、柬埔寨及美國等國有通報人類感染病例，多與接觸禽鳥或其他易感動物有關。麻疹疫情方面，近2個月於美國、加拿大、墨西哥、印度、印尼及越南等國持續有病例發生。全球近期新冠病毒陽性率略降，惟東南亞區署增加；鄰近的中國及日本疫情上升，全球流行變異株以XFG為主。
民眾如欲規劃前往上述國家地區，可先評估接種相關疫苗，並落實手部衛生及咳嗽禮節，出入人多空氣不流通場所可佩戴口罩，以減少感染呼吸道傳染病機會，並避免接觸禽鳥及野生動物。
當心登革熱、屈公病等蟲媒傳染病提前諮詢 留意飲食衛生降染病風險
疾管署指出，登革熱、屈公病等蟲媒傳染病於東南亞及美洲多國疫情持續；呼籲民眾前往當地旅遊時做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可防蚊藥劑並選擇有紗窗及紗門之住宿環境。非洲地區、亞洲之印度及印尼等國亦持續有瘧疾報告病例，如規劃前往這些流行地區，務必提前至少一個月至旅遊醫學門診諮詢評估是否需使用預防藥物，並依醫囑完整服藥。
疾管署呼籲，旅遊享受當地美食時，應留意飲食衛生，飲食以熟食和熱食較安全、飲用瓶裝或煮沸過的水，並以肥皂勤洗手，降低感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒機會。另全球M痘疫情持續，民眾應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。
