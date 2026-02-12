春節出國旅遊 外交部建議購妥足額保險

春節連假即將開始，外交部領務局再次提醒，已申請或申換護照民眾請記得於最後上班日2月13日前領照；同時建議投保足額海外旅遊保險，另可先下載「旅外安全指南APP」，或加入外交部領務局LINE官方帳號(@boca.tw)。

外交部發言人蕭光偉說：『(原音)建議購買足額海外旅遊保險，降低旅行風險，也記得可加入領務局LINE官方帳號，上網「出國登錄」，出國期間注意安全。』

外交部領務局及中部、南部、雲嘉南、東部辦事處春節連假期間暫停對外服務，不過「外交部緊急聯絡中心」全年無休，24小時都有專人輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件。