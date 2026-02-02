春節出國旅遊 林佳龍提醒「防雷」注意事項

許多民眾安排春節假期出國旅遊，外交部今天(2日)發表領務宣導影片，提醒國人出國前應先注意「護照效期」、「護照空白頁」、「護照內頁勿蓋紀念章」、「投保足額海外旅遊險」等「防雷」事項。外交部長林佳龍特別籲請大家分享給規劃出遊的朋友和家人，因為「行前多一分準備，旅途就多一分安心」。

春節連假長達9天，外交部持續宣導出國旅遊應準備與注意事項，連外交部長林佳龍都親自出馬拍攝領務宣導影片，提醒出國前最常忽略的NG重點，2日發表於外交部YouTube頻道。

廣告 廣告

為讓旅途更順心愉快，林佳龍提出5點提醒，包括應先確認護照效期達6個月以上，才能順利登機；護照空白頁少於4頁，最好提早申請換發護照或加頁；護照內頁不可自行加蓋觀光紀念章；出國前請至外交部領務局官網查詢旅遊目的地的入境與簽證規定，並建議投保足額海外旅遊保險；國人若規劃海外自駕旅遊，除應備妥台灣駕照及國際駕照外，到日本自駕的人也應預先在國內辦妥駕照日文譯本。

林佳龍同時呼籲民眾可先下載「旅外安全指南APP」，或加入外交部領務局LINE官方帳號(@boca.tw)，以獲得實用的旅外安全重要資訊；並於出發前在領務局官網或LINE官方帳號完成「出國登錄」，一旦在國外發生突發狀況，駐外館處可即時聯繫國人並提供協助。林佳龍：『(原音)若在海外遇到緊急狀況，請聯繫我國駐外館處，或撥打外交部24小時緊急聯絡專線(0800-085-095)。』

外交部領務局及中部、南部、雲嘉南、東部辦事處春節連假期間將暫停對外服務，不過「外交部緊急聯絡中心」全年無休，24小時都有專人輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件。