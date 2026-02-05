春節出國注意防疫 疾管署提醒小心流感、麻疹、登革熱疫情

農曆春節即將到來，今年有九天假期，不少民眾安排出國探親、旅遊。衛福部疾管署今天表示，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病、瘧疾等傳染病疫情持續或升溫，提醒民眾行前打好疫苗接種、備妥用藥。

衛福部疾管署5日表示，近期全球流感、麻疹、登革熱及屈公病、瘧疾等傳染病疫情持續或升溫，提醒民眾出國前打好疫苗接種、備妥用藥。（中央社資料照）

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，全球近期流感活動度仍高，鄰近國家如日本及南韓呈上升趨勢，另香港及中國分處相對高點或中度流行；新型A型流感於去年中國、柬埔寨及美國等國有通報人類感染病例，多與接觸禽鳥或其他易感動物有關。

廣告 廣告

麻疹疫情方面，疾管署表示，近兩個月於美國、加拿大、墨西哥、印度、印尼及越南等國持續有病例發生。全球近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒陽性率略降，惟東南亞區署增加；鄰近的中國及日本疫情上升，全球流行變異株以XFG為主。

疾管署發言人林明誠今天提醒，民眾如規畫前往上述國家地區，可先評估接種相關疫苗，並落實手部衛生及咳嗽禮節，出入人多空氣不流通場所可戴口罩，減少感染呼吸道傳染病機會，並避免接觸禽鳥及野生動物。

此外，疾管署監測也顯示，登革熱、屈公病等蟲媒傳染病於東南亞及美洲多國疫情持續；呼籲民眾前往當地旅遊時做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可防蚊藥劑並選擇有紗窗及紗門之住宿環境。

非洲地區、亞洲之印度及印尼等國，疾管署表示，亦持續有瘧疾報告病例，如規畫前往這些流行地區，務必提前至少一個月至旅遊醫學門診諮詢評估是否需使用預防藥物，並依醫囑完整服藥。

疾管署呼籲，旅遊享受美食時，應留意飲食衛生，飲食以熟食和熱食較安全、飲用瓶裝或煮沸過的水，並以肥皂勤洗手，降低感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒機會。另全球M痘疫情持續，民眾應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。

疾管署提醒，出國旅遊期間留意健康狀況，入境時如有發燒、腹瀉、出疹或呼吸道不適等疑似症狀，請主動向機場檢疫人員通報；返國後21天內如出現相關症狀，應戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。