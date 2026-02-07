春節出國注意！國稅局揭觸犯1行為 恐被限制出境

國稅局於近日發布提醒，若欠稅金額超過法定門檻，則會被限制出境。（示意圖／東森新聞）





隨著2026年的農曆春節9天長假即將到來，許多民眾早已訂好機票準備出國旅遊，準備好好放鬆身心。不過，國稅局於近日發布提醒，若欠稅金額超過法定門檻，則會被限制出境，不僅行程瞬間喊卡，連假出遊計畫還會直接泡湯。

欠稅達百萬要注意 個人、企業門檻大不同

國稅局表示，依《稅捐稽徵法》相關規定，若欠稅案件已經成立且救濟期限屆滿，個人累積欠稅達新臺幣100萬元以上、營利事業超過200萬元；或是仍在救濟程序中、尚未確定的案件，個人欠稅 達150萬元、營利事業達300萬元，經稅捐機關審慎評估後，將報請財政部函請移民署介入，對當事人或企業負責人依法採取限制出境措施。

廣告 廣告

此外，納稅義務人於繳納期間屆滿30日後仍未繳納時，將會移送行政執行機關強制執行，屆時除了原本的稅金外，還需加徵10%的滯納金。國稅局表示，如果不小心忘記繳稅，收到行政執行機關寄發的「傳繳通知書」時，千萬不要置之不理，若未能在期限內處理，執行機關可能會採取扣押存款、薪資或股票等措施，導致帳戶被凍結，對日常生活與財務運作造成重大影響。

不是分期就沒事！2招才能解除出境限制

針對部分民眾認為，僅需辦理分期繳納或先繳部分款項，即可暫時解除出境限制。國稅局也特別澄清，這其實是個大誤會。解除出境限制僅有2種方式，第1種是全數繳清欠稅，第2種是提供與欠稅金額相當的擔保品。若僅辦理分期且稅款尚未全數清償，在境管令未撤銷前，出境限制仍然有效，海關依法不得放行。

國稅局呼籲，民眾若不確定是否已遭限制出境，務必在出國前主動向相關單位查詢確認。國稅局指出，尤其是曾有欠稅紀錄或涉及稅務爭議的納稅義務人，若不想在春節返鄉或出遊高峰期間上演「機場驚魂記」，應儘早籌措資金繳清稅款，或安排合格擔保人完成相關手續，避免因欠稅問題影響行程，導致金錢損失與過年興致雙雙落空。

更多東森新聞報導

桃園年貨大街消費送「高麗菜」 民眾買烏魚子：便宜！

曾釀國滅帝亡！新年逢「丙午輪迴」 千年來災難一次看

農曆春節將至！團圓聚餐勿酒駕 國道警加強取締守護安全

