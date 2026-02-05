春節出國注意！日韓流感升溫、東南亞「蟲媒傳染病」延燒 疾管署列防疫重點

春節連假即將到來，不少人會出國旅遊、探親等。對此，疾病管制署表示，近期全球傳染病疫情持續升溫，其中日韓流感升溫，蟲媒傳染病於東南亞及美洲多國疫情持續。(機場示意圖) 圖：桃機公司／提供

[Newtalk新聞] 春節連假即將到來，不少人會出國旅遊、探親等。對此，疾病管制署表示，近期全球傳染病疫情持續升溫，其中日韓流感升溫，蟲媒傳染病於東南亞及美洲多國疫情持續，提醒前往當地旅遊時做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可防蚊藥劑並選擇有紗窗及紗門之住宿環境。另外，出國前可先接種疫苗及備妥用藥，並留意「國際旅遊處方箋」查詢最新疫情資訊。

根據疾管署監測資料顯示，全球近期流感活動度仍高，鄰近國家如日本及韓國呈上升趨勢，香港及中國分處相對高點或中度流行；新型A型流感於去年中國、柬埔寨及美國等國有通報人類感染病例，多與接觸禽鳥或其他易感動物有關。麻疹疫情方面，近2個月於美國、加拿大、墨西哥、印度、印尼及越南等國持續有病例發生。

全球近期新冠病毒陽性率略降，惟東南亞區署增加；鄰近的中國及日本疫情上升，全球流行變異株以XFG為主。提醒大家如規劃前往上述國家地區，可先評估接種相關疫苗，並落實手部衛生及咳嗽禮節，出入人多空氣不流通場所可佩戴口罩，減少感染呼吸道傳染病機會，並避免接觸禽鳥及野生動物。

另外，登革熱、屈公病等蟲媒傳染病於東南亞及美洲多國疫情持續；呼籲前往當地旅遊時做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可防蚊藥劑並選擇有紗窗及紗門之住宿環境。非洲地區、亞洲之印度及印尼等國亦持續有瘧疾報告病例，如規劃前往這些流行地區，務必提前至少一個月至旅遊醫學門診諮詢評估是否需使用預防藥物，並依醫囑完整服藥。

疾管署提醒，旅遊享受當地美食時，應留意飲食衛生，飲食以熟食和熱食較安全、飲用瓶裝或煮沸過的水，並以肥皂勤洗手，降低感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒機會。全球M痘疫情持續，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。

疾管署建議，出國前可先至疾管署網站「國際旅遊處方箋」查詢目的地最新國際疫情資訊及旅遊注意事項，於行前完成所需疫苗接種及備妥用藥，旅途中落實各項防疫措施及返國後留意自身健康狀況，以確保自身及家人健康。有任何傳染病防治相關疑問，可至疾管署全球資訊網「國際旅遊與健康專區」查詢，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。

