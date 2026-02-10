春節出國注意！桃機提醒：多一分準備、少十分等待

圖 / 近日傳出機場行李轉盤因行李綁帶脫落捲入設備導致故障、延誤提領的案例 (桃園機場公司提供)

【記者張文生 / 綜合報導】

因應春節與和平紀念日連假疏運需求，桃園國際機場股份有限公司近日致函旅行業各相關公協會，提醒旅客於疏運尖峰期間務必提早到場、備妥證照與登機文件，並配合安檢與託運規範，以確保出境流程順暢。

機場公司於函文中表示，今（115）年春節及和平紀念日連假疏運期間自2月13日至3月2日，預估出入境高峰落在2月13日至2月15日及2月21日至2月23日，單日旅客量估達16萬人次，呼籲旅客多一分準備、通關少十分等待。

同時，近日也傳出有機場行李轉盤因行李綁帶脫落捲入設備導致故障、延誤提領的案例。機場公司也特別提醒，旺季設備負荷高，旅客若於行李外部加掛綁帶、束帶、吊牌等配件，務必確認固定牢靠、無鬆脫尾端與垂掛物，避免在輸送帶、分揀系統或轉盤處卡入造成停機，影響自身與其他旅客行程。

圖 / 機場公司特別提醒，旺季設備負荷高，旅客若於行李外部加掛綁帶、束帶、吊牌等配件，務必確認固定牢靠、無鬆脫尾端與垂掛物，避免在輸送帶、分揀系統或轉盤處卡入造成停機，影響自身與其他旅客行程 (桃園機場公司提供)

春節出境「七大提醒」一次看

1. 證照效期先確認：出發前再次檢查護照效期是否仍有6個月以上，並事先了解入境國相關規定。

2. 提早到機場：建議旅客提早3小時抵達機場；團體旅客可配合導遊領隊引導，善用自助託運設備加速報到。

3. 交通規劃要保險：可多利用大眾運輸；搭乘計程車請選擇合法排班車，並依機場固定上車處搭乘。

4. 鋰電池與行動電源不可託運：行動電源、含鋰電池之隨身電子用品（含充電盒等）原則上須隨身攜帶，勿放入託運行李；另建議做好端子防護，避免短路風險。

5. 打火機攜帶有規定：傳統打火機每人限帶1個並須隨身攜帶；防風或藍焰打火機不得隨身攜帶亦不得託運。

6. 行李外掛物減到最少：行李綁帶、束帶、吊牌、防塵套等若有鬆脫風險，可能在分揀或轉盤處卡入設備；建議改用行李本體束帶或內部固定、避免垂掛裝飾，降低延誤與損壞風險。

7. 安檢前先整理、加快通關：外套、帽子與金屬物品先取下集中放置；高壓噴罐、刀剪等受限物品請依規定處理，避免複查與延誤。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，春節旺季人潮密集、航班量大，旅客要把握「提早到場、文件先檢、行李簡化、規範先懂」四大原則，就能有效降低排隊等待與突發狀況；也呼籲旅行業者加強行前宣導，協助旅客共同維護航廈秩序與通關效率。

春節出境高峰將至，桃園機場公司特製作宣傳圖卡提醒出國民眾注意，多一分準備、少十分等待

