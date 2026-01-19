春節出國注意！桃機、桃園計程車2/13起加成收費 金額曝光

2026年春節期間，桃園機場排班計程車每趟次加收100元。翻攝臉書粉絲團「桃園機場排班計程車」



春節將至，桃園市政府今天（1/19）表示，2月13日起至2月22日止，計程車除按原訂收費方式外，每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車，每趟次加收100元。提醒民眾特別留意。

桃園交通局表示，桃園市計程車現行運價為1250公尺90元，續程每200公尺加收5元，若車速每小時5公里以下，累計80秒加收5元。桃園國際機場排班計程車，則須加收15％停留服務費，起程收費105元，續程收費每200公尺5元家15％，延滯計時收費每80秒加收5元。

交通局指出，今年的春節連續假期，計程車加收運價期間將從2月13日0時至2月22日晚上12時止共計10天。比照往年按每趟次加收50元，桃機排班計程車每趟次加收100元。

交通局提醒，計程車司機依計費表功能選取計入春節加成，並依計費表顯示金額向乘客收費。若乘客搭乘時間跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準。例如若在2月12日晚上11時30分上車、2月13日凌晨1時下車，仍應以原價收費，不得加價。

交通局表示，若遇駕駛任意喊價、超收車資或拒載，可記下車牌、發生時間、地點及收據，向桃園市政府交通局1999市民諮詢專線，或警察機關03-3325368檢舉，查證屬實者，將依違反《公路法》或「道路交通管理處罰條例」舉發。

