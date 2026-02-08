春節出國注意！機捷12日起加開「特早直達車」 預辦登機也提早開放

春節假期就要來了！不少民眾規劃出國度過，針對這波出國人潮，桃園機場捷運宣布在12日至22日期間推出「台北往機場特早直達加班車」，讓在清晨出國的旅客可以有更充裕的交通選擇。

桃捷公司指出，因應今年早班機旅運需求再度提升，桃捷公司規劃於2月12日至22日，連續11天加開05:00自A1台北車站發車的特早直達加班車，沿途停靠A3新北產業園區站、A8長庚醫院站及A12機場第一航廈站，並於05:41抵達A13機場第二航廈站；因兼顧沿線居民生活品質，部分路段減速以降低音量，行駛時間約41分鐘。

機捷春節特早加班車時刻表。圖／桃捷公司提供

另外配合加班車行駛，A1台北車站及A3新北產業園區站將提早於04:30開站，A1市區預辦登機服務也同步提早到04:30開始服務；A8長庚醫院、A12機場第一航廈及A13機場第二航廈則提前於05:00開站，讓旅客不論多早出門，都能安心搭乘捷運、從容前往機場，順利展開春節旅程。

