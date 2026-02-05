春節出國注意 虎航桃機航班報到提前至起飛前3小時

搭虎航過年出國別踩雷，報到時間、行李規定皆有異動。（擷取虎航臉書）





春節連假9天即將登場，桃園機場勢必再現「人潮大爆發」。準備搭機出國的旅客要注意了，台灣虎航今天（5日）公告提前調整報到規則，報到時間、行李規範、甚至日本入境流程通通有變，一不小心，可能還沒起飛就先噴錢。

虎航今宣布，因應農曆春節連假，自2月14日至22日止，凡於桃園機場出發的航班，報到時間將提前至起飛前3小時開放，並須於起飛前至少1小時完成報到。原本虎航一般航班於起飛前2.5小時受理報到，台中、高雄上午7點前出發航班更僅於起飛前2小時開放，春節期間則一律提前因應人潮。

針對隨身手提行李規範，虎航也提醒，每位乘客僅限攜帶1件手提行李，三邊尺寸小於54cm x 38cm x 23cm（含輪子及手把等外部突出物），以及1件個人隨身物品，如手提包、電腦或免稅商品等，合計2件，總重量不得超過10公斤；並將於登機口進行檢查，如若手提行李超過限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，須於登機門口將行李交付託運並支付登機門託運行李費用，每件將收取2000元。

另針對赴日旅客，桃園機場已配合日本出入國在留管理廳，實施「2026年日本入境事先確認作業」，可事先完成資料查驗，即日起已於桃園機場內實施，並預計執行至2月25日止，此項服務適用於函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、大分，共計7個機場。可於桃園機場進行入境事先確認作業，除出示紙本的日本入國紀錄卡之外，也可藉Visit Japan Web登錄日本入境資料。

此外，虎航客服（+8862-7753-1088）春節期間的營業時間也將調整，自2月15日起至21日將縮短為每日上午9點起至下午5點止，並於2月22日起恢復正常營運。

