春節出國潮將至！網票選崩潰瞬間第一名「找路時沒網路」
記者李鴻典／台北報導
今年春節連假長達9天，許多人手刀搶機票、訂飯店，出國網路的討論也是備受關注的話題。Klook於今年1月底針對台灣旅客發起「出國網路偏好調查」，調查挖出許多旅客心中的「網路小劇場」，問到「覺得出國哪一刻沒網路最崩潰」，最讓台灣旅客焦慮的前3名，清一色與行程卡關有關，並由「找路時無法上網」奪冠，其次為「抵達機場無法叫車」、「大排長龍準備掃碼付款」拿下2、3名。
此外，「請Google翻譯菜單」、「去音樂祭或樂園找不到失散的朋友」、「看演唱會無法即時分享」等情境也榜上有名，甚至有網友表示「到底有什麼情況下沒網路可以不崩潰」，顯示穩定連線已成旅客旅行中不可或缺的一環。
eSIM成主流：下單後馬上用、不怕遺失
擁有高便利性與即時性的eSIM，已成為旅客出國最重要旅伴。根據Klook調查，每2人就有1人表示出國習慣使用eSIM，穩居第一名，其次才為實體SIM卡（30%）、電信公司漫遊（10%）；選擇eSIM的旅客也最看重其「馬上購買立即開通」、「不怕丟失」的兩大特性。值得注意的是，近半數旅客會在「出國前一週」才購買eSIM，甚至有人抵達當地才臨時下單，也反映出高度即時的使用習慣。
Klook調查顯示，選購eSIM時，旅客最重視的依序則為「網路穩定度」、「安裝流程是否簡單」、「價格是否便宜」。因應旅客的使用需求與趨勢，Klook提供「eSIM不穩就退」服務，並於3月4日前祭出eSIM 10元起活動，Klook說，「不穩就退」 機制，不僅啟用前可直接退款，啟用後若遇到連線不穩，提供截圖並通過審核，即可全額退款，搭配免掃QR code、Klook App內一鍵開通的方式，以及24小時LINE中文客服。除吃到飽方案，Klook eSIM限流方案也享有彈性加值服務，用多少買多少隨時補流量，滿足即時需求。
農曆春節9天連假將至，出國旅遊需求持續升溫。旅天下表示，2026年春節假期長達9天，加上二月底仍有連假，若搭配請假4天即可連休16天，成為今年消費者規劃中長天數出國的關鍵時間點，也帶動春節後錯峰出遊的詢問熱度明顯升高，連假系列行程已接力開到五月，加大銷售力道。
從銷售結構觀察，短線市場仍以日本、韓國最受歡迎。日本線涵蓋關東、關西、北海道與九州等多元行程，兼顧賞雪、城市購物與溫泉體驗；韓國則以首爾、釜山及濟州島特色主題團吸引年輕族群與家庭客層。東南亞方面，越南、泰國等航程短、價格穩定的產品，仍是寒假及年後熱門選項。
長線市場則以歐洲及南亞地區表現相對突出。旅天下觀察，部分旅客選擇避開春節高峰，改走2至3月出發的歐洲及南亞行程，不僅團位較充裕，整體團費也相對具彈性，帶動長線產品詢問度與實際成交同步成長。
春節後出國更划算？櫻花之外延伸至花期旅遊
旅天下分析，相較春節期間，年後出發在機票、住宿與整體團費結構上更具彈性，部分行程可有明顯價差，以短線「釜山５日遊」行程為例，春節期間與年後出發的團費價差最高達一萬四千元；「日本北海道6日遊」相關行程，二月與五月連假相比團費也可有一到兩萬元的價差，這是近年旅客愈來愈重視的「錯峰旅遊」策略，熱門景點人潮相對舒緩、旅遊品質提升，特別受到重視體驗感受的客群青睞。
春季腳步接近，賞花旅遊規劃已逐漸從單一花種，延伸為依花期安排的季節型行程。日本與韓國的賞櫻行程成為最明確的需求指標。隨著櫻花花期落在3至4月間，不少旅客在春節期間即同步評估年後出發的賞櫻安排，使日韓市場詢問時間點明顯提前。
日本方面，關東、關西、北海道與九州等地仍為主要賞櫻區域，行程多結合城市景點、近郊公園與溫泉體驗，天數以5至7天為主，符合連假與彈性請假型態；韓國市場則從濟州島、釜山、首爾及周邊城市的櫻花景點為主要詢問重點。旅天下觀察，賞櫻行程多受花期影響，出發日期集中，旅客對於出團時間、地區分布與行程節奏的敏感度提高，也促使部分消費者提早完成報名。
歐洲部分則呈現花期接力特性，進而帶動團費價格，3至4月以鬱金香花田與城市景觀為亮點，5至6月逐步銜接至薰衣草季節，行程天數多為10天以上，適合可彈性請假的旅客提前規劃。此類行程除花卉景觀外，也結合文化城市與自然景點，成為春季中長線旅遊的重要選項。
隨著2026年台灣迎來多達11個國定假日、9個連假，旅遊市場已進入結構性成長，正快速轉向「假期效率最大化」的新型態出遊模式。Trip.com 最新數據顯示，台灣旅客正展現前所未見的旅行規劃力與行動力，不僅平均提前2.5個月規劃行程，更在春節期間掀起近乎「全民出境」的旅遊浪潮。台灣旅遊市場已從「等待長假」，轉向主動配置每一次假期，透過更早決策與更高效率的行程設計，全面放大假期價值。
連假趨勢一｜春節全民出境 高意願海外旅遊時代來臨
根據Trip.com數據分析，2026年春節期間出境機票預訂增長強勁，顯示春節是台灣旅客海外旅遊的熱門檔期！從前十名最快速成長的出境城市來看，亞洲城市訂票量飆升幅度驚人。以韓國濟州為首，成長超過6倍，日本札幌與福岡也分別成長逾2倍左右，韓國釜山也突破100%增幅，表現亮眼。日本東京與沖繩等主要城市則一如既往呈現穩定成長。整體趨勢顯示，2026年初春出境旅遊市場活絡，亞洲近程出境目的地仍是旅客首選。
連假趨勢二｜J人當道 台灣旅客平均提早2.5個月規劃旅行
相較於其他市場，台灣旅客的規劃意識也顯得更加突出。平均而言，台灣人會在出發前 2.5個月開始安排旅程，與新加坡、日本等同樣偏好提前部署的市場相近；相比之下，越南旅客平均約 51 天前才開始規劃，再來為印尼的54天，法國則約 55 天。換言之，當不少旅客還在觀望時，台灣人往往已經完成機票與住宿安排，也反映出台灣旅客更傾向「先準備好再出發」的旅行風格！從鎖定機票、挑選飯店到安排行程，都希望提前完成，讓旅途中能更從容地享受每一刻。
連假趨勢三｜高效旅遊時代來臨 兼具短航程、景點密度高、彈性佳的景點最受青睞
Trip.com 進一步分析指出，台灣旅客在連假期間，明顯偏好不需額外請假即可完成的旅遊行程，相較過往「先看想去哪、再想怎麼請假」，現在更多旅客是先設定天數，思考「這個地方適不適合 4 天內玩完」再決定的目的地。這也讓「3–4 天可完成的旅遊」成為連假熱門選項，包含可快速移動、餐飲與購物選擇豐富，具備代表性地標、主題樂園、集中式景點或明確旅遊動線的城市，在連假期間的吸引力明顯提升。例如東京、大阪、首爾、曼谷、福岡等城市，即能在 4 天內完成「購物＋美食＋地標景點」的多重體驗，特別符合連假旅客對時間效率的期待。
