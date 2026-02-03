春節出國潮 台灣大推日韓漫遊計日型每日99元
(記者謝政儒綜合報導)農曆春節9天連假將至，出國旅遊人潮升溫，日本、韓國穩居國人最愛旅遊目的地。看準春節出國需求高峰，即日起至4月30日，台灣大哥大推出日韓原號漫遊優惠，「計日型」日本每日129元、韓國每日99元，成為短天數旅遊最方便的上網選擇；針對長天數需求，日、韓、東南亞「總量型」原10GB方案全面加碼至12GB不加價，日本只要899元、韓國699元、東南亞599元，一次掌握整趟行程用量更安心。此外，台灣大同步提供日韓「安心+」方案，結合24小時全年無休的奧思禮 Aspire Lifestyles海外旅遊諮詢與援助服務，最低日付149元，用戶出國不只上網順暢，也有專人即時支援，升級春節出國的連線與安心體驗。
針對日本旅遊族群，台灣大哥大加碼實用好康，在6月30日前，凡申辦指定日本原號漫遊方案，包含計日型(原價每日149元)、安心+(原價每日169元)、10/15GB總量型，即可透過簡訊連結領取 UGO 行李寄送服務50元折價券，享受日本機場與飯店間的行李直送服務，服務適用東京、大阪、京都與北海道，免去拖行李奔波的不便，讓旅程更輕鬆從容。
讓旅遊行前準備更簡單順暢，透過台灣大哥大 App，即可在三分鐘內完成原號漫遊、旅平險與旅遊不便險申辦，申辦指定日本漫遊方案，還可同步領取 UGO 行李寄送服務優惠。完成行前設定後，進入 WanderJoy全球旅遊獎勵聯盟專區，即可領取旅遊優惠，涵蓋日本、新加坡、泰國、菲律賓、香港、印尼、等熱門目的地，上千項景點、美食與購物好康隨手可用，讓行前準備、交通接駁到海外消費一次搞定。
日本旅遊享有 LAWSON 500 日圓購物券，以及唐吉訶德滿額最低93折與 Yamada Denki 全館折扣加免稅優惠，補貨購物更划算；前往泰國旅遊，可領取 Grab Travel Pass 最高價值逾 3,000 泰銖的交通優惠，並享受曼谷指標商場與人氣 Spa 的限定體驗；香港旅遊族群則可把握機場快線成人單程票買一送一，以及餐飲與百貨專屬優惠。透過台灣大 App 串聯漫遊、保險與旅遊優惠服務，不僅讓海外旅遊更便利，也讓國人最愛的日本與亞洲行程全面升級。(所有優惠內容以 WanderJoy 各國頁面公告為準。)
為讓旅客在海外不只連線順暢，也能安心應對突發狀況，台灣大原號漫遊「安心+」方案，與全球禮賓服務領導品牌奧思禮Aspire Lifestyles合作，提供24小時全年無休服務，涵蓋海外醫療諮詢與轉送、旅遊緊急協助、法律資源轉介等，讓旅客面對突發事件也能即時獲得支援。安心+方案日本適用每日169元、韓國每日149元，亦提供中港澳地區每日219元；東南亞多國每日149元；另提供亞洲多國6GB方案，15日599元，打造更全面的海外旅遊保障。
除日韓熱門旅遊地區外，台灣大哥大亦同步提供長天數與跨區旅遊族群所需的計量型原號漫遊方案，針對美國旅遊推出20GB方案，30天效期只要999元，滿足長天數停留與高用量需求；前往中國、香港與澳門的旅客，則可選擇中港澳30GB方案，30天效期1,399元，適合返鄉、探親或商務行程，讓不同旅遊型態皆能依需求彈性選擇最合適的海外上網方案。
