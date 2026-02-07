春節出國潮 機捷連11天加開清晨5時特早直達車

（中央社記者葉臻桃園7日電）因應春節連假出國旅運高峰，桃園機場捷運將於12日至22日推出「台北往機場特早直達加班車」，清晨5時自台北車站發車，約41分可達桃機二航廈，市區預辦登機服務也提早到4時30分。

桃園大眾捷運股份有限公司今天表示，過去機場捷運清晨時段最早班次為清晨6時，為回應春節期間早班機旅客需求，去年春節期間加開清晨5時及5時30分的班次，並於春節後將5時30分的班次納入常態營運。

桃捷公司指出，今年規劃在2月12日至22日，連續11天加開清晨5時自A1台北車站發車的特早直達加班車，沿途停靠A3新北產業園區、A8長庚醫院及A12機場第一航廈，5時41分即可抵達A13桃園國際機場第二航廈。

桃捷公司也說，配合加班車行駛，A1台北車站及A3新北產業園區站將提早於4時30分開站，A1市區預辦登機服務也同步提早到4時30分開始服務；A8長庚醫院、A12機場第一航廈及A13機場第二航廈則提前於5時開站。

桃捷公司表示，已在今天完成跨單位反恐維安模擬演練，從營運調度到危安應變準備全面到位，透過實地模擬全面檢視春節疏運期間的安全防護與即時處置能力，強化跨單位協調應變機制。（編輯：張銘坤）1150207