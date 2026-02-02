春節出國潮！流感K分支全球升溫 醫示警：兒童重症風險高不可輕忽

春節將近，不少家庭都規劃出國旅遊，但今年國內外流感疫情卻出現令人憂心的變化。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）2025-2026流感季最新監測週報，全美已累積至少1,900萬人感染、25萬人住院，死亡人數更突破萬人大關；其中，18歲以下兒童的週住院率更創下自2010年以來的新高紀錄。與此同時，歐洲與英國正遭逢A型（H3N2）流感「K次分支」變異株侵襲，導致突破性感染激增[1]。台灣疾管署更於日前警示，流感就診破10萬人「暴增11.9%」，對於兒童、長者與免疫低下族群，等同於暴露在高風險之下。新竹市立馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕醫師提醒，民眾在春節連假與旅遊前，應及早接種流感疫苗，若出現症狀也須及時就醫並依醫囑使用抗病毒藥物。







K 次分支快速擴散 疫苗能降低重症風險



造成此波疫情變化的關鍵因素之一，是國際上快速竄起的A型（H3N2）「K次分支」。根據疾管署發布的最新監測顯示[2]，該分支病毒在國際擴散，現行流感疫苗預防感染效果約達四到六成，林千裕醫師強調，接種疫苗可減少住院率與死亡率，對孩子與長者尤其重要。並進一步建議，農曆年前後若安排海外旅遊，務必提前備妥常用藥物，包括退燒止痛藥、止咳藥，以及經由醫師評估後開立的抗病毒藥物。但要特別提醒，抗病毒藥須依專業判斷正確使用，在出國前若出現喉嚨痛、發燒或明顯倦怠，即使症狀看似輕微，也應主動就醫，避免在機上或抵達當地後才惡化。

兒童服藥不確實、惡化成肺炎 醫：48小時內用藥很關鍵



林千裕醫師分享，曾收治一名七歲男童，發燒持續三、四天至急診就醫。家長表示，孩子前一天已在診所快篩確診為A型流感，並使用傳統口服抗病毒藥物；但孩子服藥後兩天症狀未見改善，高燒仍持續，因此才轉往醫院。在醫院評估時，發現孩子已有肺炎跡象必須住院。家長坦承，男童實際上未能按照醫囑服藥，因其常沒胃口、吞不下去，連混在果凍或軟糖中都會將藥物吐出來。

林千裕醫師指出，藥物順從性是兒童流感治療中的一大困境，抗病毒藥物最重要的就是要及早服用。男童因病毒量快速上升，藥物未能確實進入體內，才讓病程持續惡化，最終演變成肺炎而住院，所幸，住院期間改以點滴注射抗病毒藥物治療，大幅抑制流感病毒於體內的釋放，最終得以改善。





小孩子不敢吞藥恐影響治療成效！「單次口服抗病毒藥物」成新選擇



另一案例是六歲女童與家人到東京旅遊，出國隔天便開始出現發燒症狀。母親擔心在當地就醫不便，於是立刻買機票帶孩子飛回台灣。抵台後到醫院就診，檢驗結果為流感。「後經診斷開立一次即可完成療程的新型口服抗病毒藥物，方便孩子服用，而這名女童後續也已改善，並繼續旅程。」

林千裕醫師進一步說明，現行抗病毒藥物包括不同劑型 ：最常見的傳統口服抗病毒藥物，需每日服用兩次，持續五天；另一種是吸入劑，對兒童來說較不方便；至於重症或已無法自行吞藥患者可使用點滴注射，且其僅需輸注一次；而新型口服抗病毒藥物，可以說是抗流感的特效藥，只要「單次口服」即完成療程。對於孩子服藥配合度較差、吞藥不易或父母工作繁忙者，單次投與提供更方便、友善的選擇，也提高治療成功率。





家庭群聚風險高 春節返鄉與旅遊恐成傳播熱點



流感疫情之所以格外值得警戒，不只是病毒本身的特性，也因家庭中一旦有一人感染，其他成員往往迅速被波及，尤其當家中有幼兒、長者或慢性病患者時，照護負擔與心理壓力常常在短時間內大幅提升。林千裕醫師指出，年節期間人流集中、返鄉聚會增加，加上大量跨國旅遊人口的移動，使流感傳播更容易透過社交接觸擴散，這也是為何每年過年前後，流感總會出現一波高峰。

林千裕醫師強調，家長面對今年疫情時，除了疫苗或備藥，更應提升整個家庭的自我健康監測能力。當孩子出現精神不佳、活動力下降、高燒反覆或呼吸急促時，千萬不要等到「再觀察一下」才處理，尤其是幼童與有慢性病史的孩子更需特別注意，成年人也應戴口罩與家人保持距離，避免互相傳染。面對K分支來勢洶洶與全球疫情升溫，醫師再次呼籲，有症狀時越早就醫、越快使用抗病毒藥物，越能降低重症與住院風險，也能大幅減輕對家庭與醫療系統的衝擊。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為春節出國潮！流感K分支全球升溫 醫示警：兒童重症風險高不可輕忽