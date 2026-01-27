春節出國潮！辦護照預約排到4月 內行人教一招：1分鐘都不用等

網路上預約申辦換發護照，北部辦事處已排到4月。（圖／報系資料照）

農曆春節向來是國人出國旅遊高峰期，近期換發護照需求明顯暴增，也讓外交部各地辦事處湧入大量民眾。以北部為例，外交部領事事務局網路預約名額幾乎全面額滿，最快可預約時間已排到4月中旬；中部辦事處在農曆年前同樣沒有名額，臨時需要辦理新護照的民眾，只能選擇現場排隊，等候時間動輒3至4小時。

一名網友26日在社群平台Threads分享自身經驗指出，查詢換發護照時發現，近期網路預約早已全數額滿，北部最早要到4月才有空檔，只好清晨到現場排隊。該名網友表示，當天早上9點多抽到號碼牌，約2小時後才完成送件，但在11點多準備離開時，現場等候人數已超過300人，抽號碼牌的隊伍甚至一路排到辦公室外，提醒有需求的民眾最好在領事局一開門就到場。

大量排隊現象也在網路上引發熱烈討論，「乾脆去花蓮玩一趟，順便辦新護照」、「上星期排了4小時，真的快崩潰」、「去戶政辦一張自然人憑證（除了換護照還可以做很多事），在家幾分鐘就線上申請完囉，14天後再去領事局領就可以了！很方便又超快速」、「我朋友教我的，我跟他搭高鐵到嘉義，直接抽直接辦，連一分鐘都沒有等到，再搭高鐵回去」、「旅行社多500，省去排隊的時間」、「今天剛辦完，預約系統一直刷新，很常釋出名額，前兩三天刷的很快就刷到了」。

實際查詢外交部領事事務局官網，北部領事局網路預約最快時間為4月17日；中部辦事處、南部辦事處的可預約時段，則分別落在農曆年後3月初與2月底。至於春節前仍有餘額的，僅剩雲嘉南辦事處及東部辦事處，成為部分民眾的替代選項。

