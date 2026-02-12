春節出國潮！驚見輸送帶「行李山」 桃機：待時間消化

桃園市 / 綜合報導

農曆春節將至！桃園機場湧現出境人潮，但大量旅客瞬間湧入，導致行李無法即時消化，全都堆在報到櫃台後方。有旅客將畫面PO上社群，以為行李輸送帶又故障。對此，桃園機場公司表示，行李輸送設備運作一切正常，因為進入春節連假，出國旅客人潮增加，導致尖峰時段的行李和旅客，都需要時間消化。

航空公司報到櫃台前，排起超長隊伍，一眼望去，全是密密麻麻的人頭，農曆新春連假，還沒正式開始，桃園機場已經湧現，大批出國人潮，沒想到今(12)日一早，就傳出行李輸送帶不堪負荷，大量行李滯留卡關。

輸送帶上的行李箱，已經堆成一座小山，幾乎完全沒有空隙，讓旅客以為行李輸送帶，是不是又罷工了，對此桃機回應，行李輸送設備運作一切正常，是因為進入春節連假，出國旅客人潮多，導致尖峰時段的行李和旅客，都需要時間消化，機場公司已針對，春節疏運啟動調節機制，增加作業人力調配。

預估今(12)日旅運量，超過16萬人次，是疫後新高，旅客也提早出門來因應，民眾說：「有有有有，有比較多，親朋好友也推薦我，建議我要早點出門。」民眾說：「原本要兩個小時，我們提早三個小時來這樣子。」民眾說：「每年的過年都會來，所以今年感覺還好。」

桃機預估，13日至15日小年夜，是出境尖峰，主要為返鄉出國人潮，20日初四至22日初六，則是入境尖峰，每日人數都將超過16萬人，桃機公司副總經理余崇立說：「增加了一個比較新的措施，就是現在出國的旅客，大概可以在我們的官網，以及在我們的出境大廳，要過安檢線的前面，看到螢幕顯示一下，目前需要通過安檢的預估時間。」

為了有效疏解高峰人潮，機場公司也建議旅客，多利用手機網路辦理報到，或前往機捷預辦登機，免去在航廈大排長龍的負擔。

