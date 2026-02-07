春節出國買伴手禮注意 食藥署提醒：食品轉售最高罰300萬

隨著馬年春節假期將至，不少民眾計畫出國旅遊並採購當地特色伴手禮。衛福部食藥署提醒，民眾攜帶食品回國時必須嚴格遵守個人自用限量規定，且強調這些食品回國後僅限個人食用或贈送親友，絕對禁止任何形式的轉售行為，包含在拍賣平台或社群媒體販售，違者將面臨高額罰鍰。

掌握自用限量守則 一般食品價值不得逾千美元

根據現行規範，民眾攜帶食品回國時有明確的限量標準。一般食品的總價值應在1000美元以下，且總重量不得超過6公斤。針對錠狀或膠囊狀食品，則規定每種品項最多12瓶（盒、罐、包、袋），合計總數不得超過36瓶，且必須維持原包裝。食藥署強調，這些規定是為了確保輸入食品的性質屬於「個人自用」，民眾在採購時應預先估算，以免通關時產生爭議。

嚴禁轉售非法謀利 網售違規最重可處300萬元

食藥署特別針對「轉售行為」提出嚴厲警告。依據《食品安全衛生管理法》第47條第14款規定，旅客攜帶回國且未經輸入查驗的食品僅限於個人自用。若民眾將這些食品放置於電商平台、社群媒體進行拍賣或營利，即屬違法行為。

食藥署食品組組長許朝凱表示，違規販售者將處以新台幣3萬元以上、300萬元以下的罰鍰，呼籲民眾切勿為了賺取差價而觸法受罰。

選購前參考消費紅綠燈 掌握各國即時食安警訊

為了協助民眾在國外選購到安全的食品，食藥署建議民眾在採買前，可先至「食品藥物消費者專區」查詢「國外消費紅綠燈」資訊。該資訊平台彙整了各國最新的食品安全狀況與警訊，提供消費者作為採買時的重要參考。

食藥署提醒，出國旅遊應抱持「聰明選購、合規攜帶」的原則，在享受假期與採買樂趣的同時，也應確保符合國內法規。

加強邊境管理與宣導 確保年節祝福不踩紅線

食藥署呼籲，春節期間是國人入出境的高峰期，對於海外帶回的食品務必遵守相關管理規定。返國前應事先瞭解限量標準與販售禁令，以確保旅程與贈送年節祝福時都能安心圓滿。食藥署將持續在邊境與後市場進行監測，保障國內食安環境的完整與民眾的消費權益。