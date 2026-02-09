春節出國雙保險！疾管署籲落實「旅遊處方箋」保障海外就醫核退

【健康醫療網／記者陳靖安報導】農曆春節將至，國內遇到連假海外旅遊人潮湧現，如何在異地兼顧健康與醫療保障成為關鍵。中央健康保險署與疾病管制署提醒，民眾出國前除了做好防疫準備，萬一在海外突發急病或意外，只要符合規定，返國後仍可向健保署申請自墊醫療費用核退，醫療保障並未因出國而中斷。另外行前民眾也可至官方網站查詢「國際旅遊處方箋」，掌握目的地疫情資訊，及早完成疫苗接種與備妥防護用藥。

海外突發就醫可申請核退 6個月內備齊文件保障權益

健保署指出，依《全民健康保險法》規定，健保有效期間內，民眾在國外因不可預期的緊急傷病或緊急分娩而需立即就醫，返國後可自就醫當日或出院日起算6個月內，備妥醫療單據與相關證明文件，向投保單位所在地的健保署分區業務組申請核退。申請方式包含臨櫃、委託代辦或郵寄，程序具彈性，有助民眾即時守住自身權益。

針對國人最關心的給付額度，健保署強調，國外醫療費用核退採取「核實」給付原則，但設有補償上限。若海外就醫費用高於健保署每季公告的急診、門診每人次或住院每人日上限，則以公告上限為準。建議民眾出國前可先至健保署官網查詢當季最新的核退金額標準，並視個人需求自行增購「海外突發疾病醫療險」，以補足健保給付後之差額，獲得更全面的保障。

多國疫情未歇 疾管署籲行前落實防護

另一方面，疾管署指出，近期全球流感疫情明顯上升，日本、韓國仍處於流行期，中國、柬埔寨、美國及墨西哥等地，亦通報新型A型流感人類感染病例，多與接觸禽鳥或易感動物相關。

此外，麻疹在美國、加拿大、越南、印尼、澳洲及紐西蘭等國持續出現病例，新冠病毒整體陽性率雖呈下降趨勢，但北美、日本疫情略有回升，流行株以XFG及NB.1.8.1為主。疾管署建議，前往相關國家前可評估接種疫苗，並落實手部衛生、咳嗽禮節，人多密閉空間適時配戴口罩，避免接觸禽鳥及野生動物。

疾管署也提醒，出國期間若出現發燒、腹瀉、出疹或呼吸道症狀，入境時應主動通報檢疫人員；返國後21天內若有不適，應儘速就醫並主動告知旅遊史與接觸史。政府跨部會呼籲，春節出遊只要事前做好防疫準備、了解健保核退規定，就能在享受旅程的同時，讓健康與醫療保障一路隨行。

