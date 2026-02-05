春節出國「海外就醫」健保也能退費！急診每次上限3825元

桃機報到櫃檯配圖。李政龍攝



春節連假期間至海外旅遊，萬一發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，必須立即在當地院所就醫，健保署今（5）日提醒，民眾若須立即在當地院所就醫者，請於門、急診治療當日起或出院之日起6個月內，檢附申請書及相關資料，郵寄或親送至投保單位所在地的健保署分區業務組，即可申請核退自墊醫療費用。

依全民健康保險法規定，於保險有效期間，在台灣地區外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，須立即在當地院所就醫者，得於門、急診治療當日或出院之日起6個月內，檢附全民健康保險自墊醫療費用核退申請書及相關資料，親送或委託親友至投保單位所在地之健保署分區業務組臨櫃辦理，亦可透過郵寄至上述指定地點，申請自墊醫療費用核退。健保署最新公告最近一季，115年1月至3月的核退上限，分別為門診每次新台幣1133元、急診每次3825元、住院每日6887元。

健保署表示，對於國外醫療費用核退金額標準採審查後「核實」給付原則，惟申請費用若高於健保署每季公告急診每人次、門診每人次、住院每人日上限者，則不予給付。有關每季上限金額，請至健保署全球資訊網首頁/健保服務/健保醫療費用/就醫費用與退費/自墊醫療費用核退/在國外或大陸地區自墊醫療費用核退上限（https://www.nhi.gov.tw/ch/cp-5183-4df08-2742-1.html）查詢。

健保署提醒，民眾亦可視個人需求，自行添購海外突發疾病醫療險，獲得更完善保障。若有其他問題，請洽健保諮詢服務專線0800-030-598(手機改撥02－4128-678)或至健保署全球資訊網站首頁/健保服務/健保醫療費用/就醫費用與退費/自墊醫療費用核退(https://www.nhi.gov.tw/ch/np-2739-1.html)查詢。

