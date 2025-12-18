春節出國Fun韓假 濟州 / 釜山 / 首爾都好玩

韓國是離台灣最近、最超值的滑雪勝地，飛行時間短、航班選擇多，不管直飛濟州、釜山或首爾，落地就能接上行程，不必多請假，就能把假期過得很有感，滑雪、踩點、美食、購物一次滿足，現在卡位，時機絕佳！

冬天的濟州，少了觀光人潮，多了靜謐感。來彩虹海岸道路漫步，沿海路旁設置的七彩防護牆與蔚藍海景相互輝映。超萌的梨湖紅、白馬燈塔，是美拍打卡的絕佳背景。另一處山茶花之丘，以大片山茶花與四季花卉聞名，是享受自然與浪漫氛圍的熱門景點。Ecoland歐洲森林樂園則以英式小火車與森林湖畔景色聞名，很受親子旅客喜愛。此外，汗蒸幕更是感受韓式暖冬的道地體驗。

偏好城市感與海港風情的人，釜山是迷人的選擇。除了伊甸園滑雪體驗，享受白色山谷的冬季魅力之外，更能暢玩樂天世界，大啖烤排骨、蒸海鮮龍蝦等韓味饗宴。

若想滑雪、購物、流行文化全包，首爾是經典優選。冬季滑雪場設施完備，從新手到高手都能玩得盡興；或者，也可前往果園體驗採草莓樂趣。親子最愛的樂天世界、愛寶樂園也不能錯過。回到市區還能逛東大門或明洞，把想買的新品一次掃齊。

農曆春節正逢韓冬滑雪旺季，航班機位、飯店訂房與行程動線，在在考驗操作經驗。新晨旅行社深耕韓國市場多年，累積豐富的專業能力，精選濟州島、釜山、首爾等過年熱門路線，並推出早鳥優惠與限定升等，適合推薦給家庭、長輩同行或親子旅客，玩得才安心。 查看原文